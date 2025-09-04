Виткофф прибыл в Париж накануне встречи "Коалиции желающих" - СМИ
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф прибыл в Париж перед заседанием "Коалиции желающих". Его участие во встрече не подтверждено, но ожидаются переговоры с украинской делегацией.
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф в среду, 3 сентября, прибыл в Париж накануне заседания "Коалиции желающих". Об этом сообщает Devdiscourse, информирует УНН.
По словам собеседников издания, неизвестно, будет ли Виткофф присутствовать на встрече. В то же время есть вероятность, что он может провести переговоры с украинской делегацией.
Хотя его участие во встрече коалиции неопределенно, ожидается, что он проведет переговоры с Украиной. В то же время Президент Зеленский призывает к усилению давления на Москву для обеспечения безопасности Киева
Авторы добавляют, что визит Виткоффа в Париж происходит на фоне сохранения напряженности в отношениях США с Россией.
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где состоится встреча "Коалиции желающих".
Елисейский дворец подтвердил, что в четверг, 4 августа, в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.
По информации источников, президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет принимать участия в этих переговорах.
