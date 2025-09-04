$41.360.01
48.180.29
ukenru
17:28 • 14776 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 23487 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 20405 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 20849 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 39856 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 22418 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 23947 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22423 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24418 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 46063 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Виткофф прибыл в Париж накануне встречи "Коалиции желающих" - СМИ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф прибыл в Париж перед заседанием "Коалиции желающих". Его участие во встрече не подтверждено, но ожидаются переговоры с украинской делегацией.

Виткофф прибыл в Париж накануне встречи "Коалиции желающих" - СМИ

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф в среду, 3 сентября, прибыл в Париж накануне заседания "Коалиции желающих". Об этом сообщает Devdiscourse, информирует УНН.

Детали

По словам собеседников издания, неизвестно, будет ли Виткофф присутствовать на встрече. В то же время есть вероятность, что он может провести переговоры с украинской делегацией.

Хотя его участие во встрече коалиции неопределенно, ожидается, что он проведет переговоры с Украиной. В то же время Президент Зеленский призывает к усилению давления на Москву для обеспечения безопасности Киева

- пишет СМИ.

Авторы добавляют, что визит Виткоффа в Париж происходит на фоне сохранения напряженности в отношениях США с Россией.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где состоится встреча "Коалиции желающих".

Елисейский дворец подтвердил, что в четверг, 4 августа, в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

По информации источников, президент США Дональд Трамп, вероятно, не будет принимать участия в этих переговорах.

«Особое внимание – гарантиям безопасности»: Ермак рассказал о визитах Зеленского в Данию и Францию04.09.25, 00:17 • 348 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Елисейский дворец
Стив Уиткофф
Кир Стармер
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Париж
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев