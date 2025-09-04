Виткофф прибыл в Париж накануне встречи "Коалиции желающих" - СМИ

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф в среду, 3 сентября, прибыл в Париж накануне заседания "Коалиции желающих". Об этом сообщает Devdiscourse, информирует УНН.

По словам собеседников издания, неизвестно, будет ли Виткофф присутствовать на встрече. В то же время есть вероятность, что он может провести переговоры с украинской делегацией.

Хотя его участие во встрече коалиции неопределенно, ожидается, что он проведет переговоры с Украиной. В то же время Президент Зеленский призывает к усилению давления на Москву для обеспечения безопасности Киева