«Особое внимание – гарантиям безопасности»: Ермак рассказал о визитах Зеленского в Данию и Францию
Киев • УНН
Киев продолжает тесную координацию с союзниками по гарантиям безопасности. Обсуждены евроинтеграционный трек, давление на РФ и инвестиции в производство оружия.
Киев продолжает тесную координацию с союзниками в процессе предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак, сообщает УНН.
Детали
Он, в частности, рассказал подробности визитов Владимира Зеленского вместе с командой в Данию и Францию.
Особое и детальное внимание – гарантиям безопасности. Украина уже работает над ними и в формате "Коалиции желающих", и в двусторонних форматах с партнерами. Теперь будем наполнять это конкретикой: кто и что делает на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве. Также обсудили евроинтеграционный трек и необходимость еще большего давления на рф. 19-й санкционный пакет ЕС должен стать действительно болезненным для москвы. Предложения Украины будут учтены
По его словам, также состоялось заседание глав государств и правительств Нордическо-Балтийской восьмерки.
Разговор о дальнейших инвестициях в производство оружия, развитие возможностей PURL и построение системы гарантий безопасности для Украины. Мы имеем уже более 2 млрд долларов на закупку вооружения у Соединенных Штатов. Мы рассчитываем также на продолжение этой инициативы. Мощный сигнал единства и лидерства от Северной Европы. Мы это чувствуем
Он отметил, что Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон согласовали позиции накануне заседания лидеров "Коалиции желающих".
"Благодарны Франции за поддержку. Продолжаем координацию с нашими союзниками. Впереди - "Коалиция желающих", встреча и переговоры, и конечно, контакты с американской стороной. Важно приблизить устойчивый мир", - резюмировал Ермак.
Напомним
Президенты Украины и Франции скоординировали позиции перед заседанием "Коалиции желающих" и обсудили подготовку гарантий безопасности. Также речь шла об оборонной поддержке, санкциях и замороженных российских активах.
Германия заявила, что Трампа могут пригласить присоединиться к встрече "коалиции желающих" дистанционно03.09.25, 16:04 • 2568 просмотров