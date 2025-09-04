«Особое внимание – гарантиям безопасности»: Ермак рассказал о визитах Зеленского в Данию и Францию

Киев продолжает тесную координацию с союзниками в процессе предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак, сообщает УНН.

Он, в частности, рассказал подробности визитов Владимира Зеленского вместе с командой в Данию и Францию.

Особое и детальное внимание – гарантиям безопасности. Украина уже работает над ними и в формате "Коалиции желающих", и в двусторонних форматах с партнерами. Теперь будем наполнять это конкретикой: кто и что делает на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве. Также обсудили евроинтеграционный трек и необходимость еще большего давления на рф. 19-й санкционный пакет ЕС должен стать действительно болезненным для москвы. Предложения Украины будут учтены

По его словам, также состоялось заседание глав государств и правительств Нордическо-Балтийской восьмерки.

Разговор о дальнейших инвестициях в производство оружия, развитие возможностей PURL и построение системы гарантий безопасности для Украины. Мы имеем уже более 2 млрд долларов на закупку вооружения у Соединенных Штатов. Мы рассчитываем также на продолжение этой инициативы. Мощный сигнал единства и лидерства от Северной Европы. Мы это чувствуем