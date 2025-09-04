"Особлива увага – гарантіям безпеки": Єрмак розповів про візити Зеленського до Данії та Франції
Київ • УНН
Київ продовжує тісну координацію з союзниками щодо гарантій безпеки. Обговорено євроінтеграційний трек, тиск на рф та інвестиції у виробництво зброї.
Київ продовжує тісну координацію з союзниками у процесі наданні Україні гарантій безпеки. Про це розповів керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, повідомляє УНН.
Деталі
Він, зокрема, розповів подробиці візитів Володимира Зеленського разом із командою до Данії та Франції.
Особлива та детальна увага – гарантіям безпеки. Україна вже працює над ними й у форматі "Коаліції охочих", і у двосторонніх форматах із партнерами. Тепер будемо наповнювати це конкретикою: хто і що робить на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Також обговорили євроінтеграційний трек і необхідність ще більшого тиску на рф. 19-й санкційний пакет ЄС має стати справді болючим для москви. Пропозиції України будуть враховані
За його словами, також відбулося засідання глав держав і урядів Нордично-Балтійської вісімки.
Розмова про подальші інвестиції у виробництво зброї, розвиток спроможностей PURL та побудову системи гарантій безпеки для України. Ми маємо вже понад 2 млрд доларів на закупівлю озброєння у Сполучених Штатів. Ми розраховуємо також на продовження цієї ініціативи. Потужний сигнал єдності й лідерства від Північної Європи. Ми це відчуваємо
Він зазначив, що Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон узгодили позиції напередодні засідання лідерів "Коаліції охочих".
"Вдячні Франції за підтримку. Продовжуємо координацію з нашими союзниками. Попереду - "Коаліція охочих", зустріч та перемовини, і звісно, контакти з американською стороною. Важливо наблизити стійкий мир", - резюмував Єрмак.
Нагадаємо
Президенти України та Франції скоординували позиції перед засіданням "Коаліції охочих" та обговорили підготовку безпекових гарантій. Також йшлося про оборонну підтримку, санкції та заморожені російські активи.
