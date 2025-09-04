"Особлива увага – гарантіям безпеки": Єрмак розповів про візити Зеленського до Данії та Франції

Київ продовжує тісну координацію з союзниками у процесі наданні Україні гарантій безпеки. Про це розповів керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

Він, зокрема, розповів подробиці візитів Володимира Зеленського разом із командою до Данії та Франції.

Особлива та детальна увага – гарантіям безпеки. Україна вже працює над ними й у форматі "Коаліції охочих", і у двосторонніх форматах із партнерами. Тепер будемо наповнювати це конкретикою: хто і що робить на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Також обговорили євроінтеграційний трек і необхідність ще більшого тиску на рф. 19-й санкційний пакет ЄС має стати справді болючим для москви. Пропозиції України будуть враховані

За його словами, також відбулося засідання глав держав і урядів Нордично-Балтійської вісімки.

Розмова про подальші інвестиції у виробництво зброї, розвиток спроможностей PURL та побудову системи гарантій безпеки для України. Ми маємо вже понад 2 млрд доларів на закупівлю озброєння у Сполучених Штатів. Ми розраховуємо також на продовження цієї ініціативи. Потужний сигнал єдності й лідерства від Північної Європи. Ми це відчуваємо