Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 22436 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 19761 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 20266 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 39008 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 22245 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 23820 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22369 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24350 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 45739 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
3 вересня, 11:49 • 39004 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:16 • 45738 перегляди
"Особлива увага – гарантіям безпеки": Єрмак розповів про візити Зеленського до Данії та Франції

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Київ продовжує тісну координацію з союзниками щодо гарантій безпеки. Обговорено євроінтеграційний трек, тиск на рф та інвестиції у виробництво зброї.

"Особлива увага – гарантіям безпеки": Єрмак розповів про візити Зеленського до Данії та Франції

Київ продовжує тісну координацію з союзниками у процесі наданні Україні гарантій безпеки. Про це розповів керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

Деталі

Він, зокрема, розповів подробиці візитів Володимира Зеленського разом із командою до Данії та Франції.

Особлива та детальна увага – гарантіям безпеки. Україна вже працює над ними й у форматі "Коаліції охочих", і у двосторонніх форматах із партнерами. Тепер будемо наповнювати це конкретикою: хто і що робить на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Також обговорили євроінтеграційний трек і необхідність ще більшого тиску на рф. 19-й санкційний пакет ЄС має стати справді болючим для москви. Пропозиції України будуть враховані

- зазначив Єрмак.

За його словами, також відбулося засідання глав держав і урядів Нордично-Балтійської вісімки.

Розмова про подальші інвестиції у виробництво зброї, розвиток спроможностей PURL та побудову системи гарантій безпеки для України. Ми маємо вже понад 2 млрд доларів на закупівлю озброєння у Сполучених Штатів. Ми розраховуємо також на продовження цієї ініціативи. Потужний сигнал єдності й лідерства від Північної Європи. Ми це відчуваємо

- підкреслив глава ОП.

Він зазначив, що Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон узгодили позиції напередодні засідання лідерів "Коаліції охочих".

"Вдячні Франції за підтримку. Продовжуємо координацію з нашими союзниками. Попереду - "Коаліція охочих", зустріч та перемовини, і звісно, контакти з американською стороною. Важливо наблизити стійкий мир", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо

Президенти України та Франції скоординували позиції перед засіданням "Коаліції охочих" та обговорили підготовку безпекових гарантій. Також йшлося про оборонну підтримку, санкції та заморожені російські активи.

Німеччина заявила, що Трампа можуть запросити приєднатися до зустрічі "коаліції охочих" дистанційно03.09.25, 16:04 • 2568 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Офіс Президента України
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Данія
Андрій Єрмак
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки