Европа отчаянно нуждается в помощи США: Bloomberg раскрыл "слабые места" европейской обороноспособности

Европейские лидеры, учитывающие критические пробелы в обороноспособности своих стран, все еще надеются, что президент США Дональд Трамп выполнит свое предложение предоставить Украине конкретные гарантии безопасности, даже когда мирный переговорный процесс выглядит все менее вероятным, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Европа имеет критический дефицит космической разведки и наблюдения, а также интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны — основных сфер, которые, как надеется возглавляемая Великобританией и Францией коалиция желающих, покроет помощь США. Замена обычных военных возможностей США, выделенных в регионе, будет стоить Европе 1 триллион долларов, согласно отчету Международного института стратегических исследований, опубликованному на этой неделе.

США обеспечивают большую часть разведки, наблюдения и рекогносцировки НАТО, включая спутники, что оказалось критически важным в ответ на вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину. Замена этого будет стоить Европе 4,8 миллиарда долларов, согласно отчету "Прогресс и недостатки в обороне Европы". Европейские чиновники говорят, что США должны продолжать обеспечивать это согласно мирному соглашению, чтобы украинские и европейские силы могли быть предупреждены о любом нарушении Россией.

Нужен союз Европы и США для предотвращения повторного вторжения РФ в Украину – Зеленский

"Это должно быть частью соглашения, потому что... без глаз ты слеп", – сказала Вероника Стромсикова, генеральный директор по вопросам безопасности и многосторонних отношений в Министерстве иностранных дел Чешской Республики, которая представляет страну на коалиционных встречах на уровне директоров.

Кремль отвергнет предложения США и Европы по гарантиям безопасности Украине - ISW

Европе также не хватает отечественного интегрированного оборудования для противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности, которое может сбивать баллистические ракеты – миссия, которую выполняют почти исключительно американские системы Patriot. Трамп позволяет Европе покупать Patriot для Украины, а Германия предоставила батареи из собственных запасов. Франко-итальянский консорциум Eurosam производит SAMP/T, который также имеет некоторые возможности борьбы с баллистическими ракетами.

На столе политические и военные предложения от 35 лидеров о гарантиях безопасности для Украины - Макрон

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг в своей речи на Пражском оборонном саммите IISS заявил, что европейским союзникам необходимо увеличить количество систем противовоздушной и противоракетной обороны в пять раз.

"Возможности противовоздушной обороны абсолютно жизненно важны", – сказал министр обороны Швеции Пал Йонсон в кулуарах конференции.

Он добавил, что Европа сделала значительные инвестиции за последние годы, но сейчас задача состоит в том, чтобы "превратить экономическое влияние в боевую мощь", ускорив развитие промышленной базы континента.

Двадцать шесть из 35 членов коалиции заявили, что они внесут свой вклад в гарантии для Украины, либо с точки зрения войск, либо военной техники и обучения. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что поддержка США этих мер будет окончательно определена в ближайшие дни; однако Трамп использовал телефонный разговор с лидерами того дня, чтобы сказать, что Европа должна оказывать большее экономическое давление на Россию и Китай, по словам президента Финляндии Александера Стубба.

Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон

Впрочем, издание напоминает, что Путин неоднократно заявлял, что не согласится на западные войска в Украине.

Трамп, который ранее исключал возможность отправки американских войск в Украину, пообещал предоставить определенную форму поддержки, включая разведку и потенциальную воздушную поддержку, не предоставляя подробностей. Но на этой неделе США заявили, что сократят финансирование программ на сотни миллионов долларов, которые помогают обучать и оснащать армии европейских стран, граничащих с Россией.

США сокращают программы помощи в сфере безопасности для стран, граничащих с россией - FT

Главная цель коалиции — возродить украинскую армию, чтобы она стала "стальным дикобразом", способным защитить себя, если Россия снова вторгнется после прекращения огня. По словам Стромсиковой и Джонсона, страны-союзники потенциально будут обучать украинских солдат в Украине и поставлять ей военную технику.