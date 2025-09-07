Германия инвестирует миллиарды в гражданскую оборону и убежища

$41.350.00
48.130.00
ukenru
16:45 • 4782 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 18469 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 32692 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 51440 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 66539 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 98052 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 81600 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 52482 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 56513 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 77903 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
60%
755мм
Популярные новости
Оккупанты атаковали мост через Днепр в Кременчуге: движение перекрыто7 сентября, 09:19 • 9532 просмотра
В "Укрзалізниці" подтвердили поражение захватчиками инфраструктуры на Полтавщине, но добавили - восстановление уже стартовалоPhoto7 сентября, 09:40 • 5408 просмотра
Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление14:10 • 6872 просмотра
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы14:53 • 11625 просмотра
Убил собственную 82-летнюю бабушку: в Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню16:35 • 5166 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 98054 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 81603 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 77903 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 56842 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 78958 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Кременчуг
Одесса
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 13632 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 19739 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 52368 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 107565 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 49427 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Фейковые новости
Нью-Йорк Таймс
Космический телескоп "Джеймс Уэбб"

Германия инвестирует миллиарды в гражданскую оборону и убежища

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Германия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в модернизацию систем гражданской обороны до 2029 года. Программа предусматривает установку новых сирен, создание убежищ и обучение спасательных служб.

Германия инвестирует миллиарды в гражданскую оборону и убежища

Германия к 2029 году планирует инвестировать 10 млрд евро в модернизацию систем гражданской защиты и оповещения. В рамках программы предусмотрена установка новых сирен и создание укрытий. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Александера Добриндта, передает УНН.

Детали

Отмечается, что эти планы появились на фоне нарастающей геополитической напряженности, а также угроз экстремизма и так называемых гибридных атак, которые могут включать, например, атаки на электросеть и дезинформационные кампании.

Мы модернизируем нашу гражданскую оборону

- заявил Добриндт.

Пакт о гражданской защите предусматривает установку сирен для оповещения населения, цифровых систем оповещения для мобильных телефонов, строительство новых укрытий, обеспечение около 1500 транспортных средств для пожарной охраны, служб скорой помощи, мобильных командных центров и тяжелой техники.

По данным издания, инициатива также предусматривает проведение учений по ликвидации последствий катастроф военными, спасательными службами, Федеральным агентством по технической помощи и гуманитарными организациями.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году правительство Германии приняло решение о модернизации системы общественных укрытий. Сейчас Германия имеет 579 укрытий для около 480 000 человек, многие из которых не использовались со времен холодной войны.

Напомним

Германия готовится к возможной агрессии РФ до 2029 года, создавая сеть бомбоубежищ. Планируется модернизация тоннелей и подвалов для укрытия миллиона человек.

Бундесвер переправив військову техніку з Німеччини до Литви: подробиці06.09.25, 22:47 • 3622 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Фейковые новости
Электроэнергия
Reuters
Германия
Украина