Германия инвестирует миллиарды в гражданскую оборону и убежища
Киев • УНН
Германия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в модернизацию систем гражданской обороны до 2029 года. Программа предусматривает установку новых сирен, создание убежищ и обучение спасательных служб.
Детали
Отмечается, что эти планы появились на фоне нарастающей геополитической напряженности, а также угроз экстремизма и так называемых гибридных атак, которые могут включать, например, атаки на электросеть и дезинформационные кампании.
Мы модернизируем нашу гражданскую оборону
Пакт о гражданской защите предусматривает установку сирен для оповещения населения, цифровых систем оповещения для мобильных телефонов, строительство новых укрытий, обеспечение около 1500 транспортных средств для пожарной охраны, служб скорой помощи, мобильных командных центров и тяжелой техники.
По данным издания, инициатива также предусматривает проведение учений по ликвидации последствий катастроф военными, спасательными службами, Федеральным агентством по технической помощи и гуманитарными организациями.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году правительство Германии приняло решение о модернизации системы общественных укрытий. Сейчас Германия имеет 579 укрытий для около 480 000 человек, многие из которых не использовались со времен холодной войны.
Напомним
Германия готовится к возможной агрессии РФ до 2029 года, создавая сеть бомбоубежищ. Планируется модернизация тоннелей и подвалов для укрытия миллиона человек.
