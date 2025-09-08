Німеччина формує стратегічний запас консервів на випадок війни з росією – WP

Влада Німеччини планує змінити порядок формування державного резерву продуктів харчування на випадок надзвичайних ситуацій та через загрозу ймовірної атаки з боку росії. Вони хочуть створити стратегічні запаси консервів. Про це інфомує видання The Washington Post, аналізуючи план підготовки стратегічних запасів продовольства, який нещодавно запропонував міністр сільського господарства Німеччини Алоїз Райнер, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, хоч Німеччина і не бажає воювати з рф, але тотальна підготовка до такого сценарію, який передбачає початок війни у 2029 році, вже йде.

Зазначається, що особливу увагу приділяють консервованим равіолі та сочевиці, які можна швидко приготувати в надзвичайній ситуації. Міністр продовольства і сільського господарства Німеччини Алойс Райнер запропонував виділити на ініціативу $105 млн. Логістику забезпечуватимуть великі продуктові мережі.

Наразі ми перебуваємо в такій політичній ситуації в безпековій контексті, яка змушує всіх нас задуматися. Для мене важливо, щоб крім забезпечення оборонної продукції приділяли велику увагу забезпеченню продовольчої безпеки - заявив Райнер.

Однак його пропозиції вже стикаються з критикою через те, що можуть виникнути логістичні труднощі із поповненням запасів, а також обмежений термін придатності такої їжі.

"Міністр наголосив, що цей запас необхідний не лише у разі війни, а й в інших кризових ситуаціях, таких як стихійні лиха чи аварія на атомній електростанції. Проте саме загроза російського нападу на Європу залишається головною турботою німецьких політиків та громадськості", – пише The Washington Post.

Нагадаємо

Німеччина планує інвестувати 10 мільярдів євро в модернізацію систем цивільного захисту до 2029 року. Програма передбачає встановлення нових сирен, створення укриттів та навчання рятувальних служб. Зазначається, що ці плани з'явилися на тлі наростальної геополітичної напруженості, а також загроз екстремізму і так званих гібридних атак, які можуть включати, наприклад, атаки на електромережу і дезінформаційні кампанії.

