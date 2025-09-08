$41.350.00
7 вересня, 16:45 • 10975 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 26931 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 38929 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 57181 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 70836 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 102766 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 86074 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53123 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57342 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 80956 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
Німеччина формує стратегічний запас консервів на випадок війни з росією – WP

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Німеччина планує змінити порядок формування держрезерву продуктів харчування, створюючи стратегічні запаси консервів. Це пов'язано із загрозою ймовірної атаки з боку росії та іншими кризовими ситуаціями.

Німеччина формує стратегічний запас консервів на випадок війни з росією – WP

Влада Німеччини планує змінити порядок формування державного резерву продуктів харчування на випадок надзвичайних ситуацій та через загрозу ймовірної атаки з боку росії. Вони хочуть створити стратегічні запаси консервів. Про це інфомує видання The Washington Post, аналізуючи план підготовки стратегічних запасів продовольства, який нещодавно запропонував міністр сільського господарства Німеччини Алоїз Райнер, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, хоч Німеччина і не бажає воювати з рф, але тотальна підготовка до такого сценарію, який передбачає початок війни у 2029 році, вже йде.

Зазначається, що особливу увагу приділяють консервованим равіолі та сочевиці, які можна швидко приготувати в надзвичайній ситуації. Міністр продовольства і сільського господарства Німеччини Алойс Райнер запропонував виділити на ініціативу $105 млн. Логістику забезпечуватимуть великі продуктові мережі.

Наразі ми перебуваємо в такій політичній ситуації в безпековій контексті, яка змушує всіх нас задуматися. Для мене важливо, щоб крім забезпечення оборонної продукції приділяли велику увагу забезпеченню продовольчої безпеки

- заявив Райнер.

Однак його пропозиції вже стикаються з критикою через те, що можуть виникнути логістичні труднощі із поповненням запасів, а також обмежений термін придатності такої їжі.

"Міністр наголосив, що цей запас необхідний не лише у разі війни, а й в інших кризових ситуаціях, таких як стихійні лиха чи аварія на атомній електростанції. Проте саме загроза російського нападу на Європу залишається головною турботою німецьких політиків та громадськості", – пише The Washington Post.

Нагадаємо

Німеччина планує інвестувати 10 мільярдів євро в модернізацію систем цивільного захисту до 2029 року. Програма передбачає встановлення нових сирен, створення укриттів та навчання рятувальних служб. Зазначається, що ці плани з'явилися на тлі наростальної геополітичної напруженості, а також загроз екстремізму і так званих гібридних атак, які можуть включати, наприклад, атаки на електромережу і дезінформаційні кампанії.

У Німеччині школи готуватимуть до можливості війни: ЗМІ розкрили деталі07.04.25, 14:40 • 9259 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Фейкові новини
Електроенергія
The Washington Post
Європа
Німеччина