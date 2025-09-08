Германия формирует стратегический запас консервов на случай войны с Россией – WP

Власти Германии планируют изменить порядок формирования государственного резерва продуктов питания на случай чрезвычайных ситуаций и из-за угрозы вероятной атаки со стороны России. Они хотят создать стратегические запасы консервов. Об этом информирует издание The Washington Post, анализируя план подготовки стратегических запасов продовольствия, который недавно предложил министр сельского хозяйства Германии Алоиз Райнер, передает УНН.

Детали

Как сообщает издание, хотя Германия и не желает воевать с РФ, но тотальная подготовка к такому сценарию, который предусматривает начало войны в 2029 году, уже идет.

Отмечается, что особое внимание уделяется консервированным равиоли и чечевице, которые можно быстро приготовить в чрезвычайной ситуации. Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Алойс Райнер предложил выделить на инициативу $105 млн. Логистику будут обеспечивать крупные продуктовые сети.

Сейчас мы находимся в такой политической ситуации в контексте безопасности, которая заставляет всех нас задуматься. Для меня важно, чтобы помимо обеспечения оборонной продукции уделялось большое внимание обеспечению продовольственной безопасности - заявил Райнер.

Однако его предложения уже сталкиваются с критикой из-за того, что могут возникнуть логистические трудности с пополнением запасов, а также ограниченный срок годности такой пищи.

"Министр подчеркнул, что этот запас необходим не только в случае войны, но и в других кризисных ситуациях, таких как стихийные бедствия или авария на атомной электростанции. Однако именно угроза российского нападения на Европу остается главной заботой немецких политиков и общественности", – пишет The Washington Post.

Напомним

Германия планирует инвестировать 10 миллиардов евро в модернизацию систем гражданской защиты до 2029 года. Программа предусматривает установку новых сирен, создание убежищ и обучение спасательных служб. Отмечается, что эти планы появились на фоне нарастающей геополитической напряженности, а также угроз экстремизма и так называемых гибридных атак, которые могут включать, например, атаки на электросеть и дезинформационные кампании.

В Германии школы будут готовить к возможности войны: СМИ раскрыли детали