Литва готова предоставить войска для возможной миссии в Украине - Науседа

$41.360.10
48.320.15
ukenru
15:55 • 11436 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 40976 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 31757 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 55805 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 226914 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 77817 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 73352 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69138 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 226287 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 181484 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.2м/с
61%
744мм
Популярные новости
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 17534 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 24877 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 15308 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 16812 просмотра
Польша не будет отправлять свои войска в Украину - министр обороны17:07 • 6944 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 25193 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 40968 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 55796 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 226899 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 226283 просмотра
Актуальные люди
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Гитанас Науседа
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Купянск
Европа
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 17060 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 15545 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 17763 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 48520 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 60352 просмотра
Актуальное
Пистолет
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть

Литва готова предоставить войска для возможной миссии в Украине - Науседа

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности страны предоставить миротворческие войска и военную технику для возможной миссии в Украине. Участие Литвы в миротворческих операциях не будет отличаться по количеству от миссии в Афганистане.

Литва готова предоставить войска для возможной миссии в Украине - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова предоставить миротворческие войска для возможной миссии в Украине в пределах, разрешенных мандатом Сейма, а также военную технику. Об этом сообщает LRT, передает УНН.

Детали

В то же время, по словам Науседы, пока рано об этом говорить, потому что "Коалиция желающих" только определила свою задачу, которая "будет реализована только при условии обеспечения мира".

Иными словами, она сама станет гарантом обеспечения мира. Мы готовы предоставить миротворческие войска в пределах, разрешенных мандатом Сейма, а также нашу военную технику. Пока что мы только декларировали это. Возможно, произойдет так, что, например, нам не нужно будет отправлять войска, потому что просто будет важнее создавать другие возможности, и, возможно, от нас потребуют других вещей

- сказал Науседа.

Он добавил, что участие Литвы в миротворческих операциях, вероятно, не будет существенно отличаться по количеству от того, какими они были в Афганистане.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет отправлять своих военных в Украину в рамках возможных гарантий безопасности после завершения войны.

Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "Коалиции желающих".

Любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы - МИД рф18.08.25, 21:48 • 5162 просмотра

Павел Башинский

Политика
Гитанас Науседа
Литва
Украина