Литва готова предоставить войска для возможной миссии в Украине - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова предоставить миротворческие войска для возможной миссии в Украине в пределах, разрешенных мандатом Сейма, а также военную технику. Об этом сообщает LRT, передает УНН.

Детали

В то же время, по словам Науседы, пока рано об этом говорить, потому что "Коалиция желающих" только определила свою задачу, которая "будет реализована только при условии обеспечения мира".

Иными словами, она сама станет гарантом обеспечения мира. Мы готовы предоставить миротворческие войска в пределах, разрешенных мандатом Сейма, а также нашу военную технику. Пока что мы только декларировали это. Возможно, произойдет так, что, например, нам не нужно будет отправлять войска, потому что просто будет важнее создавать другие возможности, и, возможно, от нас потребуют других вещей - сказал Науседа.

Он добавил, что участие Литвы в миротворческих операциях, вероятно, не будет существенно отличаться по количеству от того, какими они были в Афганистане.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет отправлять своих военных в Украину в рамках возможных гарантий безопасности после завершения войны.

Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "Коалиции желающих".

Любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы - МИД рф