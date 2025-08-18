Любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы - МИД рф

Представитель Министерства иностранных дел россии мария захарова заявила, что рф против размещения военного контингента стран НАТО на территории Украины. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Любые сценарии с появлением в Украине военного контингента стран НАТО неприемлемы и угрожают неконтролируемой эскалацией конфликта", - сказала Захарова журналистам.

Также представитель МИД рф добавила, что москва призывает Британию "не мешать работе российских и американских переговорщиков". По ее словам, Лондон не заинтересован в урегулировании российско-украинской войны.

"Лондон делает все возможное для затягивания кровопролития", - подчеркнула захарова.

Дополнение

Как пишет CNN, пока Трамп встречается с европейскими лидерами и Зеленским в Белом доме, в Нью-Йорке россия выражает свою позицию. Временный поверенный в делах россии при ООН дмитрий полянский заявил журналистам:

"Все надеются, что эта встреча состоится в том же духе, что и встреча с россией, которая, как сам президент Трамп признал, открыла возможность для долгого и прочного мира, и мы очень приветствуем такой сценарий. Мы надеемся, что украинское руководство, вместо того чтобы думать о собственном спасении, подумает о своем народе, который не хочет воевать и готов к миру. Справедливый, честный и долговременный мир — именно этого россия пытается достичь в Украине уже много-много лет".

Напомним

Великобритания планирует отправить сотни военных инструкторов и инженеров в Украину в течение первой недели после перемирия. Это поможет восстановить ВСУ и патрулировать небо для предотвращения нарушений прекращения огня.

