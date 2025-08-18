Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні - МЗС рф

Представниця Міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що рф проти розміщення військового контингенту країн НАТО на території України. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні і загрожують неконтрольованою ескалацією конфлікту", - сказала захарова журналістам.

Також представниця МЗС рф додала, що москва закликає Британію "не заважати роботі російських і американських переговірників". За її словами, Лондон не зацікавлений у врегулюванні російсько-української війни.

"Лондон робить усе можливе для затягування кровопролиття", - підкреслила захарова.

Доповнення

Як пише CNN поки Трамп зустрічається з європейськими лідерами та Зеленським у Білому домі, в Нью-Йорку росія висловлює свою позицію. Тимчасовий повірений у справах росії при ООН дмитро полянський заявив журналістам:

"Усі сподіваються, що ця зустріч відбудеться в тому ж дусі, що й зустріч із росією, яка, як сам президент Трамп визнав, відкрила можливість для довгого й тривалого миру, і ми дуже вітаємо такий сценарій. Ми сподіваємося, що українське керівництво, замість того щоб думати про власний порятунок, подумає про свій народ, який не хоче воювати й готовий до миру. Справедливий, чесний і довготривалий мир — саме цього росія намагається досягти в Україні вже багато-багато років".

Нагадаємо

Велика Британія планує відправити сотні військових інструкторів та інженерів до України протягом першого тижня після перемир'я. Це допоможе відновити ЗСУ та патрулювати небо для запобігання порушень припинення вогню.

Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав