18:34 • 6396 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 8082 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 8430 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 19709 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 54731 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 40028 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 57833 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 41593 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 119088 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 106854 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні - МЗС рф

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Представниця МЗС рф марія захарова заявила про неприйнятність появи військового контингенту НАТО в Україні. москва закликає Британію не заважати перемовинам, звинувачуючи її у затягуванні конфлікту.

Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні - МЗС рф

Представниця Міністерства закордонних справ росії марія захарова заявила, що рф проти розміщення військового контингенту країн НАТО на території України. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні і загрожують неконтрольованою ескалацією конфлікту", - сказала захарова журналістам.

Також представниця МЗС рф додала, що москва закликає Британію "не заважати роботі російських і американських переговірників". За її словами, Лондон не зацікавлений у врегулюванні російсько-української війни.

"Лондон робить усе можливе для затягування кровопролиття", - підкреслила захарова.

Доповнення

Як пише CNN поки Трамп зустрічається з європейськими лідерами та Зеленським у Білому домі, в Нью-Йорку росія висловлює свою позицію. Тимчасовий повірений у справах росії при ООН дмитро полянський заявив журналістам:

"Усі сподіваються, що ця зустріч відбудеться в тому ж дусі, що й зустріч із росією, яка, як сам президент Трамп визнав, відкрила можливість для довгого й тривалого миру, і ми дуже вітаємо такий сценарій. Ми сподіваємося, що українське керівництво, замість того щоб думати про власний порятунок, подумає про свій народ, який не хоче воювати й готовий до миру. Справедливий, чесний і довготривалий мир — саме цього росія намагається досягти в Україні вже багато-багато років".

Нагадаємо

Велика Британія планує відправити сотні військових інструкторів та інженерів до України протягом першого тижня після перемир'я. Це допоможе відновити ЗСУ та патрулювати небо для запобігання порушень припинення вогню.

Ольга Розгон

