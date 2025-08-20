Литва готова надавати війська для можливої місії в Україні - Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна готова надати миротворчі війська для можливої місії в Україні в межах, дозволених мандатом Сейму, а також військову техніку. Про це повідомляє LRT, передає УНН.

Водночас, за словами Науседи, поки що зарано про це говорити, бо "Коаліція охочих" лише визначила своє завдання, яке "буде реалізовано лише за умови забезпечення миру".

Іншими словами, вона сама стане гарантом забезпечення миру. Ми готові надати миротворчі війська в межах, дозволених мандатом Сейму, а також нашу військову техніку. Поки що ми лише декларували це. Можливо, станеться так, що, наприклад, нам не потрібно буде надсилати війська, бо просто буде важливіше створювати інші можливості, і, можливо, від нас вимагатимуть інших речей