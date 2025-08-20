$41.360.10
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
20 серпня, 11:22 • 37379 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
20 серпня, 09:46 • 30090 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
20 серпня, 09:29 • 52769 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 222437 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
20 серпня, 06:54 • 76948 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 72735 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 68869 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13 • 224524 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 181259 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Литва готова надавати війська для можливої місії в Україні - Науседа

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив про готовність країни надати миротворчі війська та військову техніку для можливої місії в Україні. Участь Литви у миротворчих операціях не відрізнятиметься за кількістю від місії в Афганістані.

Литва готова надавати війська для можливої місії в Україні - Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна готова надати миротворчі війська для можливої місії в Україні в межах, дозволених мандатом Сейму, а також військову техніку. Про це повідомляє LRT, передає УНН.

Деталі

Водночас, за словами Науседи, поки що зарано про це говорити, бо "Коаліція охочих" лише визначила своє завдання, яке "буде реалізовано лише за умови забезпечення миру".

Іншими словами, вона сама стане гарантом забезпечення миру. Ми готові надати миротворчі війська в межах, дозволених мандатом Сейму, а також нашу військову техніку. Поки що ми лише декларували це. Можливо, станеться так, що, наприклад, нам не потрібно буде надсилати війська, бо просто буде важливіше створювати інші можливості, і, можливо, від нас вимагатимуть інших речей

- сказав Науседа.

Він додав, що участь Литви у миротворчих операціях, ймовірно, не буде суттєво відрізнятися за кількістю від того, якими вони були в Афганістані.

Нагадаємо

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не відправлятиме своїх військових до України в рамках можливих гарантій безпеки після завершення війни.

Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах "Коаліції охочих".

Будь-які сценарії з появою в Україні військового контингенту країн НАТО неприйнятні - МЗС рф18.08.25, 21:48 • 5158 переглядiв

Павло Башинський

