Литва готова надавати війська для можливої місії в Україні - Науседа
Київ • УНН
Президент Литви Ґітанас Науседа заявив про готовність країни надати миротворчі війська та військову техніку для можливої місії в Україні. Участь Литви у миротворчих операціях не відрізнятиметься за кількістю від місії в Афганістані.
Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна готова надати миротворчі війська для можливої місії в Україні в межах, дозволених мандатом Сейму, а також військову техніку. Про це повідомляє LRT, передає УНН.
Деталі
Водночас, за словами Науседи, поки що зарано про це говорити, бо "Коаліція охочих" лише визначила своє завдання, яке "буде реалізовано лише за умови забезпечення миру".
Іншими словами, вона сама стане гарантом забезпечення миру. Ми готові надати миротворчі війська в межах, дозволених мандатом Сейму, а також нашу військову техніку. Поки що ми лише декларували це. Можливо, станеться так, що, наприклад, нам не потрібно буде надсилати війська, бо просто буде важливіше створювати інші можливості, і, можливо, від нас вимагатимуть інших речей
Він додав, що участь Литви у миротворчих операціях, ймовірно, не буде суттєво відрізнятися за кількістю від того, якими вони були в Афганістані.
Нагадаємо
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не відправлятиме своїх військових до України в рамках можливих гарантій безпеки після завершення війни.
Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах "Коаліції охочих".
