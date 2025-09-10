Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви
Київ • УНН
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що війна в Україні вимагає готовності ЄС до оборони. Литва інвестує 4% ВВП в оборону, очікуючи більшої участі ЄС у програмах безпеки.
Війна росії проти України продемонструвала, що Європейському Союзу необхідно бути готовим до оборони. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Вільнюсі у вівторок, 9 вересня, передає УНН.
Війна Росії проти України показала, що весь Європейський Союз повинен готуватися до оборони. Однак ми все ще приділяємо недостатньо уваги та ресурсів цьому питанню
Гітанас Науседа зазначив що Литва подає приклад у цьому контексті, інвестуючи 4 відсотки ВВП в оборону вже цього року та плануючи витратити на це понад 5 відсотків у 2026 році.
За його словами, Литва очікує більшої участі ЄС, насамперед через програми "Дія безпеки для Європи" (SAFE) та європейської оборонної промисловості.
Він додав, що Литва вітає початкову пропозицію Європейської комісії щодо наступного семирічного бюджету, який передбачає збільшення фінансування оборони та зосередження уваги на військовій мобільності, захисті критичної інфраструктури та стійкості.
Науседа вважає, що безпека східних кордонів ЄС має залишатися пріоритетом, а для кращого їхнього захисту необхідні більші інвестиції в регіон.
ЄС повинен визнати, що довгострокова безпека України та Європи може бути забезпечена лише завдяки активній участі ЄС. Тому ЄС повинен розширити військову підтримку, а держави-члени повинні надати Україні надійні гарантії безпеки
Президент Литви зауважив, що найближчим часом тиск на росію має бути посилений шляхом прийняття 19-го пакета санкцій ЄС, спрямованих проти доходів росії від нафти та газу, "росатома", банківського сектору та тіньового флоту.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що імперіалістичні плани путіна не обмежаться Україною. Він закликав європейських союзників шукати нові партнерства через зміну відносин зі США.
Німеччина збирається інвестувати 10 мільярдів євро в модернізацію систем цивільного захисту до 2029 року. Програма передбачає встановлення нових сирен, створення укриттів та навчання рятувальних служб. Крім того, країна планує змінити порядок формування держрезерву продуктів харчування, створюючи стратегічні запаси консервів. Це пов'язано із загрозою ймовірної атаки з боку росії та іншими кризовими ситуаціями.
Литва готова надавати війська для можливої місії в Україні - Науседа20.08.25, 22:07 • 3640 переглядiв