Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви

Війна росії проти України продемонструвала, що Європейському Союзу необхідно бути готовим до оборони. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Вільнюсі у вівторок, 9 вересня, передає УНН.

Війна Росії проти України показала, що весь Європейський Союз повинен готуватися до оборони. Однак ми все ще приділяємо недостатньо уваги та ресурсів цьому питанню