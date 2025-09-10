$41.250.03
19:32
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
Відзавтра українцям на ТОТ, які не отримали паспорти рф, загрожує примусова депортація - ЦПД
9 вересня, 12:18
У Києві затримали 60-річного рецидивіста за зґвалтування та розбійні напади на жінок
9 вересня, 12:33
Кабмін пришвидшив друк та надсилання повісток
9 вересня, 15:16
Жорстоким вбивством молодої українки у США зайнялося ФБР - Трамп
9 вересня, 16:20
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім'ю обранця
16:51
Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що війна в Україні вимагає готовності ЄС до оборони. Литва інвестує 4% ВВП в оборону, очікуючи більшої участі ЄС у програмах безпеки.

Війна рф проти України показала, що весь Євросоюз має готуватися до оборони - президент Литви

Війна росії проти України продемонструвала, що Європейському Союзу необхідно бути готовим до оборони. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Вільнюсі у вівторок, 9 вересня, передає УНН.

Війна Росії проти України показала, що весь Європейський Союз повинен готуватися до оборони. Однак ми все ще приділяємо недостатньо уваги та ресурсів цьому питанню

- сказав президент.

Гітанас Науседа зазначив що Литва подає приклад у цьому контексті, інвестуючи 4 відсотки ВВП в оборону вже цього року та плануючи витратити на це понад 5 відсотків у 2026 році.

За його словами, Литва очікує більшої участі ЄС, насамперед через програми "Дія безпеки для Європи" (SAFE) та європейської оборонної промисловості.

Він додав, що Литва вітає початкову пропозицію Європейської комісії щодо наступного семирічного бюджету, який передбачає збільшення фінансування оборони та зосередження уваги на військовій мобільності, захисті критичної інфраструктури та стійкості.

Науседа вважає, що безпека східних кордонів ЄС має залишатися пріоритетом, а для кращого їхнього захисту необхідні більші інвестиції в регіон.

ЄС повинен визнати, що довгострокова безпека України та Європи може бути забезпечена лише завдяки активній участі ЄС. Тому ЄС повинен розширити військову підтримку, а держави-члени повинні надати Україні надійні гарантії безпеки

- наголосив він.

Президент Литви зауважив, що найближчим часом тиск на росію має бути посилений шляхом прийняття 19-го пакета санкцій ЄС, спрямованих проти доходів росії від нафти та газу, "росатома", банківського сектору та тіньового флоту.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що імперіалістичні плани путіна не обмежаться Україною. Він закликав європейських союзників шукати нові партнерства через зміну відносин зі США.

Німеччина збирається інвестувати 10 мільярдів євро в модернізацію систем цивільного захисту до 2029 року. Програма передбачає встановлення нових сирен, створення укриттів та навчання рятувальних служб. Крім того, країна планує змінити порядок формування держрезерву продуктів харчування, створюючи стратегічні запаси консервів. Це пов'язано із загрозою ймовірної атаки з боку росії та іншими кризовими ситуаціями.

Литва готова надавати війська для можливої місії в Україні - Науседа20.08.25, 22:07 • 3640 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Антоніу Кошта
Гітанас Науседа
Європейська комісія
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Литва
Німеччина
Україна