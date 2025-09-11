Повітряні сили Швеції супроводжували над Балтикою російський літак

Шведські ВПС ідентифікували російський винищувач Су-30 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Літак JAS 39 Gripen супроводжував російський розвідувальний літак Іл-20.

Шведські Військово-повітряні сили в середу ідентифікували російський винищувач у міжнародному повітряному просторі над південною частиною Балтійського моря. Про це Шведські ВПС повідомили у соцмережі Х, пише УНН. Авіація Швеції у середу здійснила операцію в міжнародному повітряному просторі над південною частиною Балтійського моря, зазначається в повідомленні - йдеться у повідомленні. У ВПС Швеції додали, що літак JAS 39 Gripen виявив ескадрилью російських винищувачів типу Су-30. Після цього було супроводжено російський розвідувальний літак типу Іл-20. Нагадаємо Польща обмежує повітряний рух на сході країни вздовж кордонів з білоруссю та Україною з 10 вересня до 9 грудня. Заборона польотів діє через виявлення 16 російських дронів на території Польщі. Також Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні з 11 вересня до 18 вересня. Це рішення прийнято після оцінки НЗС та подій у Польщі, що є порушенням повітряного простору НАТО. Згодом Німеччина повідомила, що посилить присутність на східному кордоні НАТО та розширить авіаційне патрулювання над Польщею.