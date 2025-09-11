$41.210.09
15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11 вересня, 11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Повітряні сили Швеції супроводжували над Балтикою російський літак

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Шведські ВПС ідентифікували російський винищувач Су-30 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Літак JAS 39 Gripen супроводжував російський розвідувальний літак Іл-20.

Повітряні сили Швеції супроводжували над Балтикою російський літак

Шведські Військово-повітряні сили в середу ідентифікували російський винищувач у міжнародному повітряному просторі над південною частиною Балтійського моря. Про це Шведські ВПС повідомили у соцмережі Х, пише УНН.

Авіація Швеції у середу здійснила операцію в міжнародному повітряному просторі над південною частиною Балтійського моря, зазначається в повідомленні

- йдеться у повідомленні.

У ВПС Швеції додали, що літак JAS 39 Gripen виявив ескадрилью російських винищувачів типу Су-30. Після цього було супроводжено російський розвідувальний літак типу Іл-20.

Нагадаємо

Польща обмежує повітряний рух на сході країни вздовж кордонів з білоруссю та Україною з 10 вересня до 9 грудня. Заборона польотів діє через виявлення 16 російських дронів на території Польщі.

Також Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні з 11 вересня до 18 вересня. Це рішення прийнято після оцінки НЗС та подій у Польщі, що є порушенням повітряного простору НАТО.

Згодом Німеччина повідомила, що посилить присутність на східному кордоні НАТО та розширить авіаційне патрулювання над Польщею. 

Ольга Розгон

Су-30
Іл-18
Saab JAS 39 Gripen
