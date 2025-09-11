$41.210.09
15:15 • 5670 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 14623 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 10708 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 9464 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 15289 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12765 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14942 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13568 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11 сентября, 11:02 • 13685 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14538 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
ВВС Швеции сопровождали российский самолет над Балтикой

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Шведские ВВС идентифицировали российский истребитель Су-30 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Самолет JAS 39 Gripen сопровождал российский разведывательный самолет Ил-20.

ВВС Швеции сопровождали российский самолет над Балтикой

Шведские Военно-воздушные силы в среду идентифицировали российский истребитель в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря. Об этом Шведские ВВС сообщили в соцсети Х, пишет УНН.

Авиация Швеции в среду осуществила операцию в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря, отмечается в сообщении

- говорится в сообщении.

В ВВС Швеции добавили, что самолет JAS 39 Gripen обнаружил эскадрилью российских истребителей типа Су-30. После этого был сопровожден российский разведывательный самолет типа Ил-20.

Напомним

Польша ограничивает воздушное движение на востоке страны вдоль границ с Беларусью и Украиной с 10 сентября до 9 декабря. Запрет полетов действует из-за обнаружения 16 российских дронов на территории Польши.

Также Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье с 11 сентября до 18 сентября. Это решение принято после оценки НВС и событий в Польше, что является нарушением воздушного пространства НАТО.

Впоследствии Германия сообщила, что усилит присутствие на восточной границе НАТО и расширит авиационное патрулирование над Польшей.

Ольга Розгон

Новости Мира
Сухой Су-30
Ил-18
Saab JAS 39 Gripen
Швеция