ВВС Швеции сопровождали российский самолет над Балтикой

Шведские Военно-воздушные силы в среду идентифицировали российский истребитель в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря. Об этом Шведские ВВС сообщили в соцсети Х, пишет УНН.

Авиация Швеции в среду осуществила операцию в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря, отмечается в сообщении - говорится в сообщении.

В ВВС Швеции добавили, что самолет JAS 39 Gripen обнаружил эскадрилью российских истребителей типа Су-30. После этого был сопровожден российский разведывательный самолет типа Ил-20.

Напомним

Польша ограничивает воздушное движение на востоке страны вдоль границ с Беларусью и Украиной с 10 сентября до 9 декабря. Запрет полетов действует из-за обнаружения 16 российских дронов на территории Польши.

Также Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье с 11 сентября до 18 сентября. Это решение принято после оценки НВС и событий в Польше, что является нарушением воздушного пространства НАТО.

Впоследствии Германия сообщила, что усилит присутствие на восточной границе НАТО и расширит авиационное патрулирование над Польшей.