ВВС Швеции сопровождали российский самолет над Балтикой
Киев • УНН
Шведские ВВС идентифицировали российский истребитель Су-30 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Самолет JAS 39 Gripen сопровождал российский разведывательный самолет Ил-20.
Шведские Военно-воздушные силы в среду идентифицировали российский истребитель в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря. Об этом Шведские ВВС сообщили в соцсети Х, пишет УНН.
Авиация Швеции в среду осуществила операцию в международном воздушном пространстве над южной частью Балтийского моря, отмечается в сообщении
В ВВС Швеции добавили, что самолет JAS 39 Gripen обнаружил эскадрилью российских истребителей типа Су-30. После этого был сопровожден российский разведывательный самолет типа Ил-20.
Напомним
Польша ограничивает воздушное движение на востоке страны вдоль границ с Беларусью и Украиной с 10 сентября до 9 декабря. Запрет полетов действует из-за обнаружения 16 российских дронов на территории Польши.
Также Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье с 11 сентября до 18 сентября. Это решение принято после оценки НВС и событий в Польше, что является нарушением воздушного пространства НАТО.
Впоследствии Германия сообщила, что усилит присутствие на восточной границе НАТО и расширит авиационное патрулирование над Польшей.