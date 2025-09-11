Німеччина посилить присутність на східному кордоні НАТО після дронів рф у Польщі
Київ • УНН
Німеччина посилить присутність на східному кордоні НАТО та розширить авіаційне патрулювання над Польщею. Це рішення прийнято у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.
Німеччина посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі. Про це сказав 11 вересня представник уряду, передає Reuters, пише УНН.
Деталі
Представник уряду Німеччини заявив, що його країна посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на цей інцидент. "Окрім наявних зобов’язань у Балтійському регіоні та Польщі, уряд розширить і посилить авіаційне патрулювання над Польщею", – сказав він.
Він додав, що Берлін також активізує підтримку України та працюватиме в межах ЄС над швидким ухваленням 19-го пакета санкцій проти Росії.
Нагадаємо
Польща обмежує повітряний рух на сході країни вздовж кордонів з білоруссю та Україною з 10 вересня до 9 грудня. Заборона польотів діє через виявлення 16 російських дронів на території Польщі.
Також Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні з 11 вересня до 18 вересня. Це рішення прийнято після оцінки НЗС та подій у Польщі, що є порушенням повітряного простору НАТО.