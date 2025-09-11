Німеччина посилить присутність на східному кордоні НАТО після дронів рф у Польщі

$41.210.09
15:15
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
14:55
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
14:49
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
14:33
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
14:08
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
11 вересня, 09:51
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto11 вересня, 06:42
Найбільший круїзний лайнер Disney "зіштовхнувся" з проблемами: перший рейс з Сінгапуру відкладено 11 вересня, 06:49
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН11 вересня, 07:22
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 14:55
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
14:08
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Александр Стубб
Петер Сіярто
Сергій Кислиця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Білорусь
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків14:57
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
The Guardian
Шахед-136
ChatGPT
МіГ-29
Су-27

Німеччина посилить присутність на східному кордоні НАТО після дронів рф у Польщі

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Німеччина посилить присутність на східному кордоні НАТО та розширить авіаційне патрулювання над Польщею. Це рішення прийнято у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Німеччина посилить присутність на східному кордоні НАТО після дронів рф у Польщі

Німеччина посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі. Про це сказав 11 вересня представник уряду, передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Представник уряду Німеччини заявив, що його країна посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на цей інцидент. "Окрім наявних зобов’язань у Балтійському регіоні та Польщі, уряд розширить і посилить авіаційне патрулювання над Польщею", – сказав він.

Він додав, що Берлін також активізує підтримку України та працюватиме в межах ЄС над швидким ухваленням 19-го пакета санкцій проти Росії.

Нагадаємо

Польща обмежує повітряний рух на сході країни вздовж кордонів з білоруссю та Україною з 10 вересня до 9 грудня. Заборона польотів діє через виявлення 16 російських дронів на території Польщі.

Також Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні з 11 вересня до 18 вересня. Це рішення прийнято після оцінки НЗС та подій у Польщі, що є порушенням повітряного простору НАТО.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Німеччина
Україна
Польща