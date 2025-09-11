Германия усилит присутствие на восточной границе НАТО после российских дронов в Польше

$41.210.09
15:15 • 2864 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
14:55 • 10182 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
14:49 • 7002 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
14:33 • 5350 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
14:08 • 12133 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 12068 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 14240 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 13198 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 13317 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
11 сентября, 09:51 • 14262 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 22548 просмотра
Крупнейший круизный лайнер Disney «столкнулся» с проблемами: первый рейс из Сингапура отложен11 сентября, 06:49 • 5822 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН11 сентября, 07:22 • 22632 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 20595 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 23562 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению14:55 • 10181 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
14:08 • 12132 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 23573 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 45032 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 104995 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений14:57 • 2174 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 23584 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 20612 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 30439 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 95083 просмотра
Германия усилит присутствие на восточной границе НАТО после российских дронов в Польше

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Германия усилит присутствие на восточной границе НАТО и расширит авиационное патрулирование над Польшей. Это решение принято в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Германия усилит присутствие на восточной границе НАТО после российских дронов в Польше

Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Об этом заявил 11 сентября представитель правительства, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представитель правительства Германии заявил, что его страна усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на этот инцидент. «Помимо существующих обязательств в Балтийском регионе и Польше, правительство расширит и усилит авиационное патрулирование над Польшей», – сказал он.

Он добавил, что Берлин также активизирует поддержку Украины и будет работать в рамках ЕС над скорейшим принятием 19-го пакета санкций против России.

Напомним

Польша ограничивает воздушное движение на востоке страны вдоль границ с Беларусью и Украиной с 10 сентября по 9 декабря. Запрет полетов действует из-за обнаружения 16 российских дронов на территории Польши.

Также Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье с 11 сентября по 18 сентября. Это решение принято после оценки НВС и событий в Польше, что является нарушением воздушного пространства НАТО.

Ольга Розгон

Государственная граница Украины
Латвия
НАТО
Европейский Союз
Германия
Украина
Польша