Германия усилит присутствие на восточной границе НАТО после российских дронов в Польше

Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Об этом заявил 11 сентября представитель правительства, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представитель правительства Германии заявил, что его страна усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на этот инцидент. «Помимо существующих обязательств в Балтийском регионе и Польше, правительство расширит и усилит авиационное патрулирование над Польшей», – сказал он.

Он добавил, что Берлин также активизирует поддержку Украины и будет работать в рамках ЕС над скорейшим принятием 19-го пакета санкций против России.

Напомним

Польша ограничивает воздушное движение на востоке страны вдоль границ с Беларусью и Украиной с 10 сентября по 9 декабря. Запрет полетов действует из-за обнаружения 16 российских дронов на территории Польши.

Также Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье с 11 сентября по 18 сентября. Это решение принято после оценки НВС и событий в Польше, что является нарушением воздушного пространства НАТО.