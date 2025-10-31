Польща втретє за тиждень перехопила російський літак-розвідник над Балтійським морем
Київ • УНН
Польські МіГ-29 перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем. російський літак летів без плану польоту та з вимкненим транспондером, що становило загрозу безпеці.
У п'ятницю, 31 жовтня, два польські літаки МіГ-29знову були підняті в повітря для перехоплення розвідувального літака Іл-20 російської федерації, що летів над Балтійським морем. Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що російський літак знову летів без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, що становило потенційну загрозу безпеці руху в регіоні.
Польські пілоти перехопили та ідентифікували іноземний літак, який супроводжувався відповідно до процедур НАТО. Порушення повітряного простору Польщі не було
Вказукється, що це вже третій подібний інцидент цього тижня, що підтверджує зростання активності російської авіації в регіоні Балтійського моря.
"Польська армія залишається в повній бойовій готовності та ефективно реагує на будь-які провокаційні дії російської федерації, діючи у тісній співпраці зі своїми союзниками по НАТО", - додали у командуванні.
Нагадаємо
30 жовтня Польща розгорнула військові-повітрянні сили для захисту свого повітряного простору. Міністр оборони країни заявив про перехоплення російського розвідувального літака.
