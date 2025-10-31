Польша в третий раз за неделю перехватила российский самолет-разведчик над Балтийским морем
Киев • УНН
Польские МиГ-29 перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем. Российский самолет летел без плана полета и с выключенным транспондером, что представляло угрозу безопасности.
В пятницу, 31 октября, два польских самолета МиГ-29 снова были подняты в воздух для перехвата разведывательного самолета Ил-20 Российской Федерации, летевшего над Балтийским морем. Об этом сообщает оперативное командование вооруженных сил Польши, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что российский самолет снова летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером, что представляло потенциальную угрозу безопасности движения в регионе.
Польские пилоты перехватили и идентифицировали иностранный самолет, который сопровождался в соответствии с процедурами НАТО. Нарушения воздушного пространства Польши не было
Указывается, что это уже третий подобный инцидент на этой неделе, что подтверждает рост активности российской авиации в регионе Балтийского моря.
"Польская армия остается в полной боевой готовности и эффективно реагирует на любые провокационные действия Российской Федерации, действуя в тесном сотрудничестве со своими союзниками по НАТО", - добавили в командовании.
Напомним
30 октября Польша развернула военно-воздушные силы для защиты своего воздушного пространства. Министр обороны страны заявил о перехвате российского разведывательного самолета.
Лавров обвинил Польшу в "террористических действиях" из-за отказа предоставить коридор самолету Путина21.10.25, 19:08 • 4502 просмотра