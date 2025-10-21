$41.760.03
Лавров обвинил Польшу в "террористических действиях" из-за отказа предоставить коридор самолету Путина

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Польшу в "террористических действиях" после отказа предоставить безопасный воздушный коридор для самолета Владимира Путина. Российский дипломат заявил, что польские власти якобы провоцируют Украину и готовы к проведению собственных "террористических актов".

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Польшу в "террористических действиях" из-за отказа предоставить безопасный воздушный коридор для самолета Владимира Путина. Российский дипломат также заявил, что польские власти якобы провоцируют Украину и готовы к проведению собственных "террористических актов". Об этом Лавров сообщил во время брифинга, передает российское агентство ТАСС, пишет УНН.

Подробности

Лавров сделал скандальные заявления после того, как польская сторона отказалась обеспечить безопасный пролет самолета Путина в случае его отправления в Будапешт на предложенный саммит. По словам главы МИД РФ, польские власти якобы "оправдали террористический акт" – удары по "Северным потокам", и теперь сами готовы к проведению таких действий.

Я тут слышал, что господин Сикорский (министр иностранных дел Польши – ред.) угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предложенный саммит стран по безопасности, в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет 

– заявил Лавров. 

Министр подчеркнул, что польские власти якобы заявляют: если решение суда Польши запретит пролет самолета над территорией страны, безопасного коридора для Путина не будет.

Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого дома

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Владимир Путин
Северный поток
Радослав Сикорский
Дональд Трамп
Будапешт
Украина
Польша