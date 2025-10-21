Лавров звинуватив Польщу у "терористичних діях" через відмову надати коридор літаку Путіна
Київ • УНН
Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Польщу у "терористичних діях" після відмови надати безпечний повітряний коридор для літака Володимира Путіна. Російський дипломат заявив, що польська влада нібито провокує Україну і готова до проведення власних "терористичних актів".
Деталі
лавров зробив скандальні заяви після того, як польська сторона відмовилася забезпечити безпечний проліт літака путіна у разі його відправлення до Будапешта на запропонований саміт. За словами глави мзс рф, польська влада нібито "оправдала терористичний акт" – удари по "Північних потоках", і тепер сама готова до проведення таких дій.
Я тут чув, що пан Сікорський (міністр закордонних справ Польщі – ред.) погрожував, що безпека літака президента путіна у випадку його направлення в Будапешт на запропонований саміт країн з безпеки, у повітряному просторі Польщі забезпечена не буде
Міністр підкреслив, що польська влада нібито заявляє: якщо рішення суду Польщі заборонить проліт літака над територією країни, безпечного коридору для путіна не буде.
