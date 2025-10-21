$41.760.03
15:33 • 4990 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07 • 12779 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 20926 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57 • 15312 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 19130 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 21590 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 21494 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 20484 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19224 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53 • 17467 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
Лавров звинуватив Польщу у "терористичних діях" через відмову надати коридор літаку Путіна

Київ • УНН

 • 690 перегляди

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Польщу у "терористичних діях" після відмови надати безпечний повітряний коридор для літака Володимира Путіна. Російський дипломат заявив, що польська влада нібито провокує Україну і готова до проведення власних "терористичних актів".

Лавров звинуватив Польщу у "терористичних діях" через відмову надати коридор літаку Путіна

Глава мзс росії сергій лавров звинуватив Польщу у "терористичних діях" через відмову надати безпечний повітряний коридор для літака володимира путіна. Російський дипломат також заявив, що польська влада нібито провокує Україну і готова до проведення власних "терористичних актів". Про це лавров повідомив під час брифінгу, передає російське агентство ТАСС, пише УНН.

Деталі

лавров зробив скандальні заяви після того, як польська сторона відмовилася забезпечити безпечний проліт літака путіна у разі його відправлення до Будапешта на запропонований саміт. За словами глави мзс рф, польська влада нібито "оправдала терористичний акт" – удари по "Північних потоках", і тепер сама готова до проведення таких дій.

Я тут чув, що пан Сікорський (міністр закордонних справ Польщі – ред.) погрожував, що безпека літака президента путіна у випадку його направлення в Будапешт на запропонований саміт країн з безпеки, у повітряному просторі Польщі забезпечена не буде 

– заявив лавров. 

Міністр підкреслив, що польська влада нібито заявляє: якщо рішення суду Польщі заборонить проліт літака над територією країни, безпечного коридору для путіна не буде.

Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого дому21.10.25, 18:33 • 5008 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Володимир Путін
Північний потік
Радослав Сікорський
Дональд Трамп
Будапешт
Україна
Польща