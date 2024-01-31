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Німеччина піднімала в повітря винищувач для перехоплення військового літака рф

Німеччина піднімала в повітря винищувач для перехоплення військового літака рф

Київ • УНН

 • 17829 перегляди

Німеччина підняла винищувач на перехоплення російського розвідувального літака, поміченого над Балтійським морем біля її берегів

Німеччина підняла в повітря винищувач своїх ВПС для перехоплення російського розвідувального літака, який був помічений над Балтійським морем біля її берегів. Про це повідомляє ВПС Німеччини, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що винищувач піднявся на злітну смугу А з Лааге і виявив російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном. Він супроводжував його протягом короткого часу, перш ніж він повернув назад на схід.

Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера,

- додали у ВПС Німеччини.

У Німеччині уточнили, що в перехопленні брала участь 71-ша тактична ескадрилья ВПС "Ріхтгофен". Військове з'єднання оснащене винищувачами Eurofighter Typhoon.

Нагадаємо

Протягом 2023 року військово-повітряні сили НАТО понад три сотні разів вилітали для перехоплення російських військових літаків.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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