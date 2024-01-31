Німеччина піднімала в повітря винищувач для перехоплення військового літака рф
Київ • УНН
Німеччина підняла винищувач на перехоплення російського розвідувального літака, поміченого над Балтійським морем біля її берегів
Німеччина підняла в повітря винищувач своїх ВПС для перехоплення російського розвідувального літака, який був помічений над Балтійським морем біля її берегів. Про це повідомляє ВПС Німеччини, пише УНН.
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Зазначається, що винищувач піднявся на злітну смугу А з Лааге і виявив російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном. Він супроводжував його протягом короткого часу, перш ніж він повернув назад на схід.
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У Німеччині уточнили, що в перехопленні брала участь 71-ша тактична ескадрилья ВПС "Ріхтгофен". Військове з'єднання оснащене винищувачами Eurofighter Typhoon.
Нагадаємо
Протягом 2023 року військово-повітряні сили НАТО понад три сотні разів вилітали для перехоплення російських військових літаків.