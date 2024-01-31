Германия поднимала в воздух истребитель для перехвата военного самолета рф
Киев • УНН
Германия подняла истребитель на перехват российского разведывательного самолета, замеченного над Балтийским морем у ее берегов
Германия подняла в воздух истребитель своих ВВС для перехвата российского разведывательного самолета, который был замечен над Балтийским морем у ее берегов. Об этом сообщает ВВС Германии, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что истребитель поднялся на взлетную полосу А с Лааге и обнаружил российский военный самолет в международном воздушном пространстве над Рюгеном. Он сопровождал его в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток.
Военный самолет Ил-20М летел без сигнала транспондера,
В Германии уточнили, что в перехвате участвовала 71-я тактическая эскадрилья ВВС "Рихтгофен". Военное соединение оснащено истребителями Eurofighter Typhoon.
Напомним
В течение 2023 года военно-воздушные силы НАТО более трех сотен раз вылетали для перехвата российских военных самолетов.