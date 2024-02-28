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Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський Іл-20М

Київ • УНН

 • 30692 перегляди

Німецькі і французькі винищувачі були підняті в повітря і без інцидентів супроводили російський військовий літак поблизу своїх кордонів в рамках місій повітряного патрулювання НАТО.

Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський Іл-20М

Військово-повітряні сили Німеччини повідомили, що 26 лютого в повітря були підняті винищувачі Eurofighter через тривогу та виявлення російського військового літака Іл-20М на південний схід від Гельсінкі. Операцію було проведено без пригод, повідомили ВВС ФРН у соцмережі X, передає УНН.

Деталі

Згодом Головний штаб Збройних сил Франції повідомив про супровід російського Іл-20 французькими винищувачами Mirage поблизу кордону з Естонією. У соцмережі X французькі НД опублікували відео польоту російського літака та винищувачів Mirage.

Винищили супроводжували Іл-20 у рамках участі Франції в місії НАТО з посиленого повітряного патрулювання.

Німеччина намагається таємно домовитись з Індією про закупівлю снарядів для України - ЗМІ26.02.24, 12:56 • 117389 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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