Німеччина підняла в повітря винищувачі через російський Іл-20М
Київ • УНН
Німецькі і французькі винищувачі були підняті в повітря і без інцидентів супроводили російський військовий літак поблизу своїх кордонів в рамках місій повітряного патрулювання НАТО.
Військово-повітряні сили Німеччини повідомили, що 26 лютого в повітря були підняті винищувачі Eurofighter через тривогу та виявлення російського військового літака Іл-20М на південний схід від Гельсінкі. Операцію було проведено без пригод, повідомили ВВС ФРН у соцмережі X, передає УНН.
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Згодом Головний штаб Збройних сил Франції повідомив про супровід російського Іл-20 французькими винищувачами Mirage поблизу кордону з Естонією. У соцмережі X французькі НД опублікували відео польоту російського літака та винищувачів Mirage.
Винищили супроводжували Іл-20 у рамках участі Франції в місії НАТО з посиленого повітряного патрулювання.
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