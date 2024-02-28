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Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М

Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 00:10  •  1715 просмотра

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Немецкие и французские истребители были подняты в воздух и без инцидентов сопроводили российский военный самолет вблизи своих границ в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО.

Военно-воздушные силы Германии сообщили, что 26 февраля в воздух были подняты истребители Eurofighter из-за тревоги и обнаружения российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки. Операция была проведена без происшествий, сообщили ВВС ФРГ в соцсети X, передает УНН.

Детали

Впоследствии Главный штаб Вооруженных сил Франции сообщил о сопровождении российского Ил-20 французскими истребителями Mirage вблизи границы с Эстонией. В соцсети X французские НД опубликовали видео полета российского самолета и истребителей Mirage.

Истребили сопровождали Ил-20 в рамках участия Франции в миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию.

Германия пытается тайно договориться с Индией о закупке снарядов для Украины - СМИ26 февраля 2024, 10:56 • 116994 просмотра

Лилия Подоляк

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