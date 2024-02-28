Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М

Военно-воздушные силы Германии сообщили, что 26 февраля в воздух были подняты истребители Eurofighter из-за тревоги и обнаружения российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки. Операция была проведена без происшествий, сообщили ВВС ФРГ в соцсети X, передает УНН.

Детали

Впоследствии Главный штаб Вооруженных сил Франции сообщил о сопровождении российского Ил-20 французскими истребителями Mirage вблизи границы с Эстонией. В соцсети X французские НД опубликовали видео полета российского самолета и истребителей Mirage.

Истребили сопровождали Ил-20 в рамках участия Франции в миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию.

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