Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М
Киев • УНН
Немецкие и французские истребители были подняты в воздух и без инцидентов сопроводили российский военный самолет вблизи своих границ в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО.
Военно-воздушные силы Германии сообщили, что 26 февраля в воздух были подняты истребители Eurofighter из-за тревоги и обнаружения российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки. Операция была проведена без происшествий, сообщили ВВС ФРГ в соцсети X, передает УНН.
Детали
Впоследствии Главный штаб Вооруженных сил Франции сообщил о сопровождении российского Ил-20 французскими истребителями Mirage вблизи границы с Эстонией. В соцсети X французские НД опубликовали видео полета российского самолета и истребителей Mirage.
Истребили сопровождали Ил-20 в рамках участия Франции в миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию.
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Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М
Немецкие и французские истребители были подняты в воздух и без инцидентов сопроводили российский военный самолет вблизи своих границ в рамках миссий воздушного патрулирования НАТО.
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