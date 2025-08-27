Винищувачі НАТО перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 36794 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 70744 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 47882 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 110358 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 137681 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 135955 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55774 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152478 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63275 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56593 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.2м/с
78%
750мм
Популярнi новини
Премʼєр Бельгії виступив проти конфіскації заморожених активів рф, які знаходяться у Брюсселі26 серпня, 16:10 • 2930 перегляди
Перші візити будуть до України і Польщі: Сейм Литви затвердив нову прем’єр-міністерку країни26 серпня, 17:01 • 3510 перегляди
Ізраїль розкрив причину військової атаки на лікарню Насер в Газі: було виявлено камеру ХАМАС26 серпня, 17:20 • 4290 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 6084 перегляди
Трамп заявив, що США можуть ввести санкції і мита не тільки проти росії, але і проти УкраїниVideo20:53 • 4596 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 36803 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 39481 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 110366 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 135957 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 167690 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 6090 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 60167 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 111570 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 133940 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 62026 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Боєприпаси
Гривня
Дія (сервіс)

Винищувачі НАТО перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Два німецькі винищувачі Eurofighter піднялися для перехоплення російського Іл-20 без транспондера над Балтійським морем. Це десятий подібний випадок для ВПС Німеччини цього року.

Винищувачі НАТО перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

У вівторок, 26 серпня, сили НАТО підняли в повітря два німецькі винищувачі Eurofighter для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який перебував у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Команду на перехоплення російського літака, який летів із вимкненими транспондерами та без поданого польотного плану, віддало командування сил НАТО. Німецькі винищувачі піднялися з авіабази Росток-Лаге.

Ця операція стала вже десятим з початку року вильотом по тривозі літаків ВПС Німеччини над Балтійським морем

- йдеться у дописі DW.

Останнім часом ситуація в Балтійському регіоні загострилася через випадки шпигунства та ймовірні акти диверсій.

Зазначається, що російські розвідувальні літаки неодноразово злітали з Калінінграда, щоб збирати дані про військову активність країн НАТО на узбережжі Балтійського моря, зокрема в Польщі, Німеччині, Данії та Швеції. Подібні польоти, як пише німецька газета Bild, розглядаються як елемент "російської тактики військового залякування та збору розвідданих".

Німецькі винищувачі піднімали в Румунії на тлі атаки рф дронами на Україну біля кордону20.08.25, 09:20 • 3965 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Міністерство оборони Данії
Калінінградська область
Eurofighter Typhoon
Іл-18
Бундесвер
Bild
НАТО
Балтійське море
Данія
Швеція
Німеччина
Польща