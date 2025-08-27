Винищувачі НАТО перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

У вівторок, 26 серпня, сили НАТО підняли в повітря два німецькі винищувачі Eurofighter для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20, який перебував у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Про це інформує DW, передає УНН.

Деталі

Команду на перехоплення російського літака, який летів із вимкненими транспондерами та без поданого польотного плану, віддало командування сил НАТО. Німецькі винищувачі піднялися з авіабази Росток-Лаге.

Ця операція стала вже десятим з початку року вильотом по тривозі літаків ВПС Німеччини над Балтійським морем - йдеться у дописі DW.

Останнім часом ситуація в Балтійському регіоні загострилася через випадки шпигунства та ймовірні акти диверсій.

Зазначається, що російські розвідувальні літаки неодноразово злітали з Калінінграда, щоб збирати дані про військову активність країн НАТО на узбережжі Балтійського моря, зокрема в Польщі, Німеччині, Данії та Швеції. Подібні польоти, як пише німецька газета Bild, розглядаються як елемент "російської тактики військового залякування та збору розвідданих".

