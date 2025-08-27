$41.430.15
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 36484 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 70381 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 47681 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 110036 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 137514 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 135759 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55723 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152467 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63271 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56589 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Истребители НАТО перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Два немецких истребителя Eurofighter поднялись для перехвата российского Ил-20 без транспондера над Балтийским морем. Это десятый подобный случай для ВВС Германии в этом году.

Истребители НАТО перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Во вторник, 26 августа, силы НАТО подняли в воздух два немецких истребителя Eurofighter для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом информирует DW, передает УНН.

Детали

Команду на перехват российского самолета, который летел с выключенными транспондерами и без поданного полетного плана, отдало командование сил НАТО. Немецкие истребители поднялись с авиабазы Росток-Лаге.

Эта операция стала уже десятым с начала года вылетом по тревоге самолетов ВВС Германии над Балтийским морем

- говорится в сообщении DW.

В последнее время ситуация в Балтийском регионе обострилась из-за случаев шпионажа и вероятных актов диверсий.

Отмечается, что российские разведывательные самолеты неоднократно взлетали из Калининграда, чтобы собирать данные о военной активности стран НАТО на побережье Балтийского моря, в частности в Польше, Германии, Дании и Швеции. Подобные полеты, как пишет немецкая газета Bild, рассматриваются как элемент "российской тактики военного запугивания и сбора разведданных".

Немецкие истребители поднимались в Румынии на фоне атаки рф дронами на Украину у границы20.08.25, 09:20 • 3965 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Министерство обороны Дании
Калининградская область
Еврофайтер Тайфун
Ил-18
Бундесвер
Бильд
НАТО
Балтийское море
Дания
Швеция
Германия
Польша