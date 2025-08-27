Истребители НАТО перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем

Во вторник, 26 августа, силы НАТО подняли в воздух два немецких истребителя Eurofighter для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом информирует DW, передает УНН.

Команду на перехват российского самолета, который летел с выключенными транспондерами и без поданного полетного плана, отдало командование сил НАТО. Немецкие истребители поднялись с авиабазы Росток-Лаге.

Эта операция стала уже десятым с начала года вылетом по тревоге самолетов ВВС Германии над Балтийским морем