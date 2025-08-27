Истребители НАТО перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем
Киев • УНН
Два немецких истребителя Eurofighter поднялись для перехвата российского Ил-20 без транспондера над Балтийским морем. Это десятый подобный случай для ВВС Германии в этом году.
Во вторник, 26 августа, силы НАТО подняли в воздух два немецких истребителя Eurofighter для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, который находился в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом информирует DW, передает УНН.
Детали
Команду на перехват российского самолета, который летел с выключенными транспондерами и без поданного полетного плана, отдало командование сил НАТО. Немецкие истребители поднялись с авиабазы Росток-Лаге.
Эта операция стала уже десятым с начала года вылетом по тревоге самолетов ВВС Германии над Балтийским морем
В последнее время ситуация в Балтийском регионе обострилась из-за случаев шпионажа и вероятных актов диверсий.
Отмечается, что российские разведывательные самолеты неоднократно взлетали из Калининграда, чтобы собирать данные о военной активности стран НАТО на побережье Балтийского моря, в частности в Польше, Германии, Дании и Швеции. Подобные полеты, как пишет немецкая газета Bild, рассматриваются как элемент "российской тактики военного запугивания и сбора разведданных".
