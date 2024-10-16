Германия подняла истребители из-за российского самолета-разведчика над Балтийским морем

В среду, 16 октября, Германия подняла в воздух истребители из-за самолета-разведчика рф, который залетел в международные воды балтийского моря. Об этом пишет УНН со ссылкой на Военно-воздушные силы Германии.

Детали

Отмечается, что самолет Ил-20 с выключенной радиосвязью и без плана полета оказался над международными водами Балтийского моря между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом.

В связи с этим с аэродрома «Росток-Лаази» были подняты в воздух два истребителя Eurofighter, чтобы «установить визуальный контакт» с нарушителем.

Напомним,

НАТО начало дополнительные полеты самолетов наблюдения AWACS над Румынией после падения российских дронов. Полеты будут происходить с авиабаз в Греции и Германии для мониторинга российской военной деятельности.