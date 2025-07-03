Меркель назвала Трампа шукачем уваги на презентації своїх мемуарів у Греції - Politico
Київ • УНН
Колишня лідерка Німеччини Ангела Меркель на презентації своїх мемуарів в Афінах розповіла про непрості контакти з Дональдом Трампом. Вона згадала, як Трамп відмовився потиснути їй руку в Овальному кабінеті, пояснивши це його бажанням привернути увагу.
Колишня лідерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що президент США Дональд Трамп посилено шукає уваги, згадуючи зі свого політичного минулого про непрості контакти з американським лідером та його епатажну поведінку. Про це вона сказала, виступаючи на презентації своїх мемуарів під назвою "Свобода" у грецьких Афінах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
Меркель згадала, як Трамп відмовився потиснути їй руку на зустрічі в Овальному кабінеті в березні 2017 року, але зробив це поза увагою камер та публіки.
Я зробила помилку, сказавши: "Дональде, нам слід потиснути один одному руки", а він цього не зробив. Він хотів привернути до себе увагу. Саме цього він і хоче: відволікти увагу, щоб усі дивилися на нього. Це видно з того, що він робить із тарифами. Зрештою, він повинен досягти хороших результатів для американського народу. Він повинен довести свої здібності, принаймні своїй власній країні
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Меркель додала, що європейці "мають бути єдиними та не боятися, коли Трамп запроваджує додаткові тарифи на блок, але ми повинні відповісти власними тарифами".
Я не кажу, що ми повинні розірвати відносини зі США, але ми повинні вести переговори. Навіть США не можуть вижити самостійно. Я бачу проблематичний розвиток подій. Коли віце-президент Венс каже: "Ми партнери, і ми підтримаємо вас лише в тому випадку, якщо ви погоджуєтесь з нашою концепцією свободи", що означає відсутність правил і контролю, це справді є загрозою нашій демократії
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