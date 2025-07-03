Меркель назвала Трампа шукачем уваги на презентації своїх мемуарів у Греції - Politico

$41.810.01
49.130.28
ukenru
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
Ексклюзив
14:02 • 4955 перегляди
За півроку 2025 у Києві було пошкоджено більше будинків, ніж за весь 2024 рік
13:42 • 15551 перегляди
Зеленський про підписаний документ з США: розраховуємо на збиття "шахедів" у великій кількості
Ексклюзив
12:41 • 19244 перегляди
У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних
10:48 • 33667 перегляди
Трамп і Зеленський збираються зідзвонитися у п'ятницю - FT
Ексклюзив
09:27 • 44191 перегляди
Транспортний потік в Києві: у КМДА відповіли, коли вищі шанси потрапити в затори
3 липня, 08:45 • 80517 перегляди
Українська ППО: скільки Україна має систем захисту неба, та скільки потрібно для повної безпеки
Ексклюзив
3 липня, 07:48 • 51741 перегляди
В результаті вибуху на Житомирщині пошкоджено близько сотні будівель
Ексклюзив
3 липня, 06:58 • 50172 перегляди
Вибух на Житомирщині: імовірною причиною вважають порушення правил безпеки на агропідприємстві
Ексклюзив
3 липня, 06:55 • 39229 перегляди
Правоохоронці проводять обшуки у депутата Волинської облради по справі про незаконне переправлення чоловіків за кордон
Ексклюзив
3 липня, 06:19 • 29096 перегляди
Алергія на сонце: лікар розповів про симптоми та причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.4м/с
41%
751мм
Популярнi новини
У Полтавській громаді пролунав вибух на тлі загрози дронів3 липня, 05:52 • 76080 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 37623 перегляди
У НАТО впевнені - США скоротить свої війська у Європі: в альянсі переглядають оборонний план09:55 • 66271 перегляди
Закон не для всіх: головний юрист НБУ під слідством за "зловживання"досі не відсторонений від посади10:55 • 57957 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 40180 перегляди
Публікації
“Внутрішній інтерес”: хто в АРМА може лобіювати компанію з російським слідом “Алакор Сіті” у конкурсі за “Гулівер”14:09 • 9003 перегляди
Пакет із Сантою й банка з-під горошку: як фігуранти корупційних справ ховали хабарі13:33 • 14752 перегляди
У “Ліверпулі” підтвердили смерть футболіста Діогу Жоти: як відреагувала футбольна спільнота13:08 • 15966 перегляди
Мандат міцніший за закон: чому Кузьміних досі депутат, попри кримінал і порушення12:45 • 23096 перегляди
Легалізація порнографії: що думають про ініціативу кияни - опитування (відео)12:24 • 40615 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майкл Маккол
Кіпер Олег Олександрович
Анджей Дуда
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 37942 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 52675 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 60233 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 66951 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 121297 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк таймс
Іскандер (ОТРК)
Starlink
Шахед-136

Меркель назвала Трампа шукачем уваги на презентації своїх мемуарів у Греції - Politico

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Колишня лідерка Німеччини Ангела Меркель на презентації своїх мемуарів в Афінах розповіла про непрості контакти з Дональдом Трампом. Вона згадала, як Трамп відмовився потиснути їй руку в Овальному кабінеті, пояснивши це його бажанням привернути увагу.

Меркель назвала Трампа шукачем уваги на презентації своїх мемуарів у Греції - Politico

Колишня лідерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що президент США Дональд Трамп посилено шукає уваги, згадуючи зі свого політичного минулого про непрості контакти з американським лідером та його епатажну поведінку. Про це вона сказала, виступаючи на презентації своїх мемуарів під назвою "Свобода" у грецьких Афінах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Меркель згадала, як Трамп відмовився потиснути їй руку на зустрічі в Овальному кабінеті в березні 2017 року, але зробив це поза увагою камер та публіки.

Я зробила помилку, сказавши: "Дональде, нам слід потиснути один одному руки", а він цього не зробив. Він хотів привернути до себе увагу. Саме цього він і хоче: відволікти увагу, щоб усі дивилися на нього. Це видно з того, що він робить із тарифами. Зрештою, він повинен досягти хороших результатів для американського народу. Він повинен довести свої здібності, принаймні своїй власній країні

– сказала Меркель.

Розсекречений звіт ЦРУ критикує розслідування США щодо підтримки Трампа росією у 2016 році - AP03.07.25, 16:31 • 813 переглядiв

Меркель додала, що європейці "мають бути єдиними та не боятися, коли Трамп запроваджує додаткові тарифи на блок, але ми повинні відповісти власними тарифами".

Я не кажу, що ми повинні розірвати відносини зі США, але ми повинні вести переговори. Навіть США не можуть вижити самостійно. Я бачу проблематичний розвиток подій. Коли віце-президент Венс каже: "Ми партнери, і ми підтримаємо вас лише в тому випадку, якщо ви погоджуєтесь з нашою концепцією свободи", що означає відсутність правил і контролю, це справді є загрозою нашій демократії

- пояснила колишня лідерка ФРН.

Меркель зізналася у мемуарах, що блокувала вступ України до НАТО через страх перед рф21.11.24, 11:56 • 18840 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Ангела Меркель
Овальний кабінет
Афіни
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9