Меркель назвала Трампа шукачем уваги на презентації своїх мемуарів у Греції - Politico

Колишня лідерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що президент США Дональд Трамп посилено шукає уваги, згадуючи зі свого політичного минулого про непрості контакти з американським лідером та його епатажну поведінку. Про це вона сказала, виступаючи на презентації своїх мемуарів під назвою "Свобода" у грецьких Афінах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Меркель згадала, як Трамп відмовився потиснути їй руку на зустрічі в Овальному кабінеті в березні 2017 року, але зробив це поза увагою камер та публіки.

Я зробила помилку, сказавши: "Дональде, нам слід потиснути один одному руки", а він цього не зробив. Він хотів привернути до себе увагу. Саме цього він і хоче: відволікти увагу, щоб усі дивилися на нього. Це видно з того, що він робить із тарифами. Зрештою, він повинен досягти хороших результатів для американського народу. Він повинен довести свої здібності, принаймні своїй власній країні – сказала Меркель.

Розсекречений звіт ЦРУ критикує розслідування США щодо підтримки Трампа росією у 2016 році - AP

Меркель додала, що європейці "мають бути єдиними та не боятися, коли Трамп запроваджує додаткові тарифи на блок, але ми повинні відповісти власними тарифами".

Я не кажу, що ми повинні розірвати відносини зі США, але ми повинні вести переговори. Навіть США не можуть вижити самостійно. Я бачу проблематичний розвиток подій. Коли віце-президент Венс каже: "Ми партнери, і ми підтримаємо вас лише в тому випадку, якщо ви погоджуєтесь з нашою концепцією свободи", що означає відсутність правил і контролю, це справді є загрозою нашій демократії - пояснила колишня лідерка ФРН.

Меркель зізналася у мемуарах, що блокувала вступ України до НАТО через страх перед рф