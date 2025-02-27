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Експрем’єра Польщі звинувачують в перевищенні повноважень

Київ  •  УНН

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Польська прокуратура звинуватила Матеуша Моравецького у перевищенні повноважень при організації дистанційних виборів 2020 року. Екс-прем'єр відкинув звинувачення та відмовився давати пояснення до ознайомлення з матеріалами справи.

Польська прокуратура стверджує, що Матеуш Моравецький як прем'єр-міністр перевищив свої повноваження і діяв без правових підстав для підготовки та проведення президентських виборів 10 травня 2020 року лише в дистанційному режимі. Політик відкидає ці звинувачення й відмовляється давати пояснення. Про це пише видання РАР, передає УНН.

Деталі

Моравецький вислухав звинувачення у Варшавській воєводській прокуратурі в рамках розслідування організації поштових виборів 2020 року.

Я відмовився давати пояснення… Як тільки я ознайомлюся з матеріалами справи, дам заяву

- сказав він.

Моравецький заявив, що на той час, коли була пандемія COVID-19, потрібно було приймати сміливі рішення (стосовно дистанційних виборів), і він не побоявся це зробити. Політик підкреслив, що це рішення відповідає Конституції Польщі.

Контекст

Видання РАР зазначає, що навесні 2020 року, у розпал пандемії COVID-19, тодішній голова уряду доручив Польській пошті вжити необхідних заходів для підготовки та проведення президентських виборів, які через поширення коронавірусу мали відбутися 10 травня 2020 року шляхом заочного голосування (так звані "вибори в конвертах").

Закон про голосування поштою набув чинності 9 травня 2020 року, а Моравецький вже 16 квітня видав рішення: вжити заходів для організації виборів заочно і розпочати друк бюлетенів та інших документів.

Зрештою вибори відбулися не 10 травня, а 28 червня, а голосування проходило на виборчих дільницях.

Моравецький подав у відставку. Дуда одразу ж поновив його на посаді13.11.23, 20:30 • 144955 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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