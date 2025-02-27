Экс-премьера Польши обвиняют в превышении полномочий
Киев • УНН
Польская прокуратура обвинила Матеуша Моравецкого в превышении полномочий при организации дистанционных выборов 2020 года. Экс-премьер отверг обвинения и отказался давать объяснения до ознакомления с материалами дела.
Польская прокуратура утверждает, что Матеуш Моравецкий как премьер-министр превысил свои полномочия и действовал без правовых оснований для подготовки и проведения президентских выборов 10 мая 2020 года только в дистанционном режиме. Политик отвергает эти обвинения и отказывается давать объяснения. Об этом пишет издание РАР, передает УНН.
Детали
Моравецкий выслушал обвинения в Варшавской воеводской прокуратуре в рамках расследования организации почтовых выборов 2020 года.
Я отказался давать объяснения... Как только я ознакомлюсь с материалами дела, дам заявление
Моравецкий заявил, что в то время, когда была пандемия COVID-19, нужно было принимать смелые решения (относительно дистанционных выборов), и он не побоялся это сделать. Политик подчеркнул, что это решение соответствует Конституции Польши.
Контекст
Издание РАР отмечает, что весной 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, тогдашний глава правительства поручил Польской почте принять необходимые меры для подготовки и проведения президентских выборов, которые из-за распространения коронавируса должны были состояться 10 мая 2020 года путем заочного голосования (так называемые "выборы в конвертах").
Закон о голосовании по почте вступил в силу 9 мая 2020 года, а Моравецкий уже 16 апреля издал решение: принять меры для организации выборов заочно и начать печать бюллетеней и других документов.
В конце концов выборы состоялись не 10 мая, а 28 июня, а голосование проходило на избирательных участках.
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