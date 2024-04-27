Одна з російських ракет, що атакувала Львівщину, впала за 15 км від польського кордону - Прем'єр Польщі
Київ • УНН
Одна з російських ракет, яка атакувала Львівську область, впала за 15 кілометрів від польського кордону.
Одна з російських ракет, що атакували Львівщину цієї ночі, впала за 15 км від польського кордону. Про це повідомив Прем’єр Польщі Дональд Туск, передає УНН.
На Львівську область сьогодні впали десятки бомб і ракет. Один із них знаходиться за 15 км від нашого кордону.
Деталі
У зв’язку з цією подією Прем’єр Польщі поставив до громадськості риторичне питання, щодо доцільності політичної лінії Матеуша Моравецького, який нині є очільником опозиційної партії "Право і справедливість". Туск звинуватив Моравецького у просуванні антиєвропейської стратегію з пропутінськими ультраправими політиками.
У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? Або обидва?
Додатково
Ранком голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські окупанти атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах на Львівщині, є руйнування.