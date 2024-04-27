Одна из российских ракет, атаковавшая Львовскую область, упала в 15 км от польской границы - Премьер Польши

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  25209 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  133607 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  135423 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  137346 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124008 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  86114 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  81612 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153557 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168072 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172494 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

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Одна из российских ракет, которая атаковала Львовскую область, упала в 15 километрах от польской границы.

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Армейцев рф нет в Часовом Яру, однако враг пытается захватить город не считаясь с потерями - Волошин

Российские войска интенсивно атакуют Часов Яр в Донецкой области, пытаясь захватить город, несмотря на значительные потери, но украинские войска контролируют ситуацию и не допустили врага к городу.

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Армейцев рф нет в Часовом Яру, однако враг пытается захватить город не считаясь с потерями - Волошин

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Главу Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко сегодня будут судить за то, что он в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с 4 жертвами.

Криминал и ЧП •   •  25209 просмотра
Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Ситуация на фронте обострилась после объявления США о помощи Украине - В ОСУВ "Хортица"

Ситуация на линии соприкосновения обострилась после решения США о предоставлении военной помощи Украине: армия противника значительно активизировала свою деятельность на Купянском направлении и осуществила многочисленные атаки, которые были отбиты украинскими силами.

Война •   •  7423 просмотра
Ситуация на фронте обострилась после объявления США о помощи Украине - В ОСУВ "Хортица"

россия ищет пути для обхода санкций ЕС по СПГ

Россия будет искать пути преодоления санкций ЕС в отношении ее операций со сжиженным природным газом, угрожая, что когда она их найдет, это будет иметь противоположный эффект для европейской промышленности.

Экономика •   •  8011 просмотра
россия ищет пути для обхода санкций ЕС по СПГ

ДТП в Броварах с пострадавшими: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении

Главе Броварской районной государственной администрации Владимиру Майбоженко сообщено о подозрении в совершении ДТП с четырьмя жертвами во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и прокуратура будет ходатайствовать о его аресте без права внесения залога.

Криминал и ЧП •   •  7596 просмотра
ДТП в Броварах с пострадавшими: главе РГА Майбоженко сообщили о подозрении

ДТП в Броварах с участием пьяного главы РГА Майбоженко: двое мужчин в тяжелом состоянии

Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, ушибами, сотрясением мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами после дорожно-транспортного происшествия в Броварах с участием председателя Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Общество •   •  8558 просмотра
ДТП в Броварах с участием пьяного главы РГА Майбоженко: двое мужчин в тяжелом состоянии

В россии расследуют сожжение ГУР вертолета рф, как теракт - СМИ

Украинская разведка уничтожила российский многоцелевой вертолет Ка-32 на аэродроме Остафьево в москве. В россии поджог рассматривают как террористический акт.

Война •   •  8674 просмотра
В россии расследуют сожжение ГУР вертолета рф, как теракт - СМИ

Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар

Российские оккупанты попали в инфраструктурный объект в Днепровском районе Днепропетровской области, вызвав пожар и ранения двух человек.

Война •   •  8460 просмотра
Россияне снова всадили ракетами по Днепропетровщине: попали в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар

Ракетный удар по психбольнице в Харькове: Синегубов показал как сейчас выглядит медучреждение

Российская ракета С-300 попала в психиатрическую больницу в Харькове, ранив пациентов и персонал.

Война •   •  10895 просмотра
Ракетный удар по психбольнице в Харькове: Синегубов показал как сейчас выглядит медучреждение