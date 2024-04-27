Одна из российских ракет, атаковавшая Львовскую область, упала в 15 км от польской границы - Премьер Польши

Одна из российских ракет, атаковавших Львовскую область этой ночью, упала в 15 км от польской границы. Об этом сообщил Премьер Польши Дональд Туск, передает УНН.

На Львовскую область сегодня упали десятки бомб и ракет. Один из них находится в 15 км от нашей границы. - написал Туск в соцсети Х.

Детали

В связи с этим событием Премьер Польши поставил перед общественностью риторический вопрос о целесообразности политической линии Матеуша Моравецкого, который сейчас является главой оппозиционной партии "Право и справедливость". Туск обвинил Моравецкого в продвижении антиевропейской стратегии с пропутинскими ультраправыми политиками.

В это время Моравецкий вырабатывает совместную антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Предательство? Или оба? - спрашивает Туск

Дополнительно

Утром председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что российские оккупанты атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области, есть разрушения.