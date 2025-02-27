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Ми не розцінюємо заяви окремих антиукраїнських політиків, як позицію країни: МЗС про слова кандидата в президенти Польщі

Ми не розцінюємо заяви окремих антиукраїнських політиків, як позицію країни: МЗС про слова кандидата в президенти Польщі

Київ  •  УНН

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Речник МЗС України прокоментував провокаційні заяви кандидата в президенти Польщі Славоміра Менцена щодо Львова. МЗС не розцінює ці заяви як офіційну позицію Польщі та залишає за собою право на відповідні заходи.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи слова кандидата у президенти Польщі від правої партії "Конфедерація" Славоміра Менцена, який назвав Львів польським містом та влаштував провокації біля пам’ятника Степана Бандери, заявив, що ці заяви не стали сюрпризом для України, а також Україна не розцінює це, як позицію Польщі, чи польського суспільства. Про це Тихий заявив під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

"Те, що стосується цього польського кандидата в президенти Польщі, ми звернули увагу на цинічну акцію, яку він провів у Львові, саме у третю річницю від початку повномасштабного російського вторгнення до України. Чесно вам скажу, позиція цього діяча давно всім відома, вона не є сюрпризом ні для нас, ні для кого іншого. Я хочу підкреслити, що ми, як зовнішньополітичне відомство, не розцінюємо заяви окремих антиукраїнських політиків, як позицію в Польщі, чи польського суспільства", - сказав Тихий.

Він зазначив, що будь-які спроби поставити під сумнів територіальну цілісність України є категорично не прийнятними, і Україна закликає польських політиків утриматися від використання питань пов'язаних з Україною у внутрішньополітичній своїй компанії.

Такі недружні кроки суперечать духу стратегічного партнерства між Україною і Польщею. Вони йдуть у розріз із наявними напрацюваннями двох держав у сфері історичної пам'яті і вони можуть зашкодити дружнім відносинам між нашими двома народами. Україна залишає за собою право вживати адекватних заходів реагування до осіб, які займаються антиукраїнською діяльністю під час триваючої російської агресії проти України

- додав Тихий.

Контекст

Кандидат у президенти Польщі від правої партії "Конфедерація" Славомір Менцен під час своєї поїздки до Львова записав відео біля пам'ятника Степану Бандері, в якому назвав його "терористом", а також заявив, що Бандера заснував ОУН, яка "несе відповідальність" за Волинську трагедію, а люди Бандери начебто "вбили 100 тис. поляків".

Мер Львова Андрій Садовий відповів на закиди політика, назвавши його "проросійським політиком з польським паспортом", якому варто проявити хоробрість і записати відео біля Донецької стели.

Може поїхати на фронт і поділитися своїми думками, зокрема з польськими добровольцями. Треба перевірити чи йому взагалі дозволено в’їзд в Україну

- написав Садовий. 

Водночас Менцен відповів Садовому, зазначив, що він "поляк і поїхав до гарного і культурного польського міста Львова, якому колись росіяни зробили багато шкоди".

"Там я побачив пам’ятник Бандері, культ бандерівських злочинців на чолі з Шухевичем. Вам має бути соромно, що в такому чудовому місті ви погоджуєтеся на культ людей-геноцидів, злочинців і вбивць моїх земляків. Вам мають заборонити в'їзд до Польщі. Будь ласка, повірте мені, якщо я виграю, я терміново подбаю про це", - написав Менцен.

Нагадаємо

Польська прокуратура стверджує, що Матеуш Моравецький як прем'єр-міністр перевищив свої повноваження і діяв без правових підстав для підготовки та проведення президентських виборів 10 травня 2020 року лише в дистанційному режимі. Політик відкидає ці звинувачення й відмовляється давати пояснення.

Павло Башинський

Павло Башинський

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