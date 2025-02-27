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Мы не расцениваем заявления отдельных антиукраинских политиков, как позицию страны: МИД о словах кандидата в президенты Польши

Мы не расцениваем заявления отдельных антиукраинских политиков, как позицию страны: МИД о словах кандидата в президенты Польши

Киев  •  УНН

 • 3776 просмотра

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Представитель МИД Украины прокомментировал провокационные заявления кандидата в президенты Польши Славомира Менцена относительно Львова. МИД не расценивает эти заявления как официальную позицию Польши и оставляет за собой право на соответствующие меры.

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий, комментируя слова кандидата в президенты Польши от правой партии "Конфедерация" Славомира Менцена, который назвал Львов польским городом и устроил провокации возле памятника Степана Бандеры, заявил, что эти заявления не стали сюрпризом для Украины, а также Украина не расценивает это, как позицию Польши, или польского общества. Об этом Тихий заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

"То, что касается этого польского кандидата в президенты Польши, мы обратили внимание на циничную акцию, которую он провел во Львове, именно в третью годовщину от начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Честно вам скажу, позиция этого деятеля давно всем известна, она не является сюрпризом ни для нас, ни для кого другого. Я хочу подчеркнуть, что мы, как внешнеполитическое ведомство, не расцениваем заявления отдельных антиукраинских политиков, как позицию в Польше, или польского общества", - сказал Тихий.

Он отметил, что любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность Украины являются категорически не приемлемыми, и Украина призывает польских политиков воздержаться от использования вопросов связанных с Украиной во внутриполитической своей компании.

Такие недружественные шаги противоречат духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Они идут в разрез с имеющимися наработками двух государств в сфере исторической памяти и они могут повредить дружеским отношениям между нашими двумя народами. Украина оставляет за собой право принимать адекватные меры реагирования к лицам, которые занимаются антиукраинской деятельностью во время продолжающейся российской агрессии против Украины

- добавил Тихий.

Контекст

Кандидат в президенты Польши от правой партии "Конфедерация" Славомир Менцен во время своей поездки во Львов записал видео возле памятника Степану Бандере, в котором назвал его "террористом", а также заявил, что Бандера основал ОУН, которая "несет ответственность" за Волынскую трагедию, а люди Бандеры якобы "убили 100 тыс. поляков".

Мэр Львова Андрей Садовый ответил на упреки политика, назвав его "пророссийским политиком с польским паспортом", которому стоит проявить храбрость и записать видео возле Донецкой стелы.

Может поехать на фронт и поделиться своими мыслями, в частности с польскими добровольцами. Надо проверить, разрешен ли ему вообще въезд в Украину

- написал Садовый. 

В то же время Менцен ответил Садовому, отметил, что он "поляк и поехал в красивый и культурный польский город Львов, которому когда-то русские сделали много вреда".

"Там я увидел памятник Бандере, культ бандеровских преступников во главе с Шухевичем. Вам должно быть стыдно, что в таком замечательном городе вы соглашаетесь на культ людей-геноцидов, преступников и убийц моих земляков. Вам должен быть запрещен въезд в Польшу. Пожалуйста, поверьте мне, если я выиграю, я срочно позабочусь об этом", - написал Менцен.

Напомним

Польская прокуратура утверждает, что Матеуш Моравецкий как премьер-министр превысил свои полномочия и действовал без правовых оснований для подготовки и проведения президентских выборов 10 мая 2020 года только в дистанционном режиме. Политик отвергает эти обвинения и отказывается давать объяснения.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
roman-shukhevichРоман Шухевич
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
mateush-moravetskyiМатеуш Моравецкий
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