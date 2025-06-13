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Новообраний президент Польщі формує команду: сигнал про вірність партії чи прагнення незалежності

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький готується оголосити склад своєї адміністрації. Кадрові рішення покажуть, чи залишиться він під впливом партії ПіС, чи обере незалежний курс.

Новообраний президент Польщі формує команду: сигнал про вірність партії чи прагнення незалежності

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом оголосить імена членів своєї адміністрації. Про це повідомляє УНН з посиланням на польське видання Newsweek.

Деталі

У польських медіа зазначається, що перші кадрові рішення Навроцького можуть засвідчити, чи залишатиметься він під впливом партії "Право і справедливість" (ПіС), яка висунула його кандидатуру, чи обере самостійний політичний курс.

За інформацією Newsweek, одну з ключових посад може обійняти колишній міністр освіти Пшемислав Чарнек – фігура, відома завдяки суперечливим реформам у галузі освіти в уряді Матеуша Моравецького. У минулому Чарнек розглядався як потенційний кандидат у президенти, однак партія зупинилась на кандидатурі Навроцького.

Раніше повідомлялось, що Навроцький нібито відхилив пропозицію лідера ПіС Ярослава Качинського щодо призначення Марека Кухцінського до президентської канцелярії. Водночас серед інших можливих призначенців розглядають Павела Шефернакера – керівника виборчого штабу Навроцького.

Президент Навроцький сам визначатиме склад своєї команди без тиску з боку партії

- заявив депутат від ПіС Марцін Пшидач.

Додатково

Політичні оглядачі вказують, що формування президентської канцелярії може стати індикатором того, якими будуть стосунки Навроцького з керівництвом ПіС.

"Буде цікаво побачити, як складатимуться відносини між Навроцьким і Качинським", – сказав виданню Euractiv голова Інституту філософії та соціології Польської академії наук Анджей Ріхард.

Уряд Дональда Туска, за словами аналітиків, готується до потенційно складної співпраці з новим президентом. Водночас Ріхард сумнівається, що оточення Качинського повністю усвідомлює, наскільки незалежним може виявитися Навроцький у порівнянні з попереднім президентом Анджеєм Дудою.

Довідка

Кароль Навроцький - історик, колишній директор Інституту національної пам’яті Польщі. Був підтриманий партією "Право і справедливість" як кандидат у президенти Польщі.

Нагадаємо

Після поразки ПіС на парламентських виборах уряд сформувала коаліція під керівництвом Дональда Туска. У цих умовах президент Польщі може стати як союзником, так і опонентом для нового уряду, залежно від політичного курсу, який він обере.

У Польщі перерахують бюлетені на виборах президента 2025 року12.06.25, 23:15 • 8754 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Кароль Навроцький
Анджей Дуда
Ярослав Качинський
Матеуш Моравецький
Дональд Туск
Польща
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