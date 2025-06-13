Новоизбранный президент Польши формирует команду: сигнал о верности партии или стремление к независимости

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий в ближайшее время объявит имена членов своей администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское издание Newsweek.

Детали

В польских медиа отмечается, что первые кадровые решения Навроцкого могут показать, останется ли он под влиянием партии "Право и справедливость" (ПиС), которая выдвинула его кандидатуру, или выберет самостоятельный политический курс.

По информации Newsweek, одну из ключевых должностей может занять бывший министр образования Пшемыслав Чарнек – фигура, известная благодаря противоречивым реформам в области образования в правительстве Матеуша Моравецкого. В прошлом Чарнек рассматривался как потенциальный кандидат в президенты, однако партия остановилась на кандидатуре Навроцкого.

Ранее сообщалось, что Навроцкий якобы отклонил предложение лидера ПиС Ярослава Качиньского о назначении Марека Кухцинского в президентскую канцелярию. В то же время среди других возможных назначенцев рассматривают Павела Шефернакера – руководителя избирательного штаба Навроцкого.

Президент Навроцкий сам будет определять состав своей команды без давления со стороны партии - заявил депутат от ПиС Марцин Пшидач.

Дополнительно

Политические обозреватели указывают, что формирование президентской канцелярии может стать индикатором того, какими будут отношения Навроцкого с руководством ПиС.

"Будет интересно увидеть, как будут складываться отношения между Навроцким и Качиньским", – сказал изданию Euractiv председатель Института философии и социологии Польской академии наук Анджей Рихард.

Правительство Дональда Туска, по словам аналитиков, готовится к потенциально сложному сотрудничеству с новым президентом. В то же время Рихард сомневается, что окружение Качиньского полностью осознает, насколько независимым может оказаться Навроцкий по сравнению с предыдущим президентом Анджеем Дудой.

Справка

Кароль Навроцкий – историк, бывший директор Института национальной памяти Польши. Был поддержан партией "Право и справедливость" как кандидат в президенты Польши.

Напомним

После поражения ПиС на парламентских выборах правительство сформировала коалиция под руководством Дональда Туска. В этих условиях президент Польши может стать как союзником, так и оппонентом для нового правительства, в зависимости от политического курса, который он выберет.

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