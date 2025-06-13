Новоизбранный президент Польши формирует команду: сигнал о верности партии или стремление к независимости
Киев • УНН
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий готовится объявить состав своей администрации. Кадровые решения покажут, останется ли он под влиянием партии ПиС, или выберет независимый курс.
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий в ближайшее время объявит имена членов своей администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польское издание Newsweek.
Детали
В польских медиа отмечается, что первые кадровые решения Навроцкого могут показать, останется ли он под влиянием партии "Право и справедливость" (ПиС), которая выдвинула его кандидатуру, или выберет самостоятельный политический курс.
По информации Newsweek, одну из ключевых должностей может занять бывший министр образования Пшемыслав Чарнек – фигура, известная благодаря противоречивым реформам в области образования в правительстве Матеуша Моравецкого. В прошлом Чарнек рассматривался как потенциальный кандидат в президенты, однако партия остановилась на кандидатуре Навроцкого.
Ранее сообщалось, что Навроцкий якобы отклонил предложение лидера ПиС Ярослава Качиньского о назначении Марека Кухцинского в президентскую канцелярию. В то же время среди других возможных назначенцев рассматривают Павела Шефернакера – руководителя избирательного штаба Навроцкого.
Президент Навроцкий сам будет определять состав своей команды без давления со стороны партии
Дополнительно
Политические обозреватели указывают, что формирование президентской канцелярии может стать индикатором того, какими будут отношения Навроцкого с руководством ПиС.
"Будет интересно увидеть, как будут складываться отношения между Навроцким и Качиньским", – сказал изданию Euractiv председатель Института философии и социологии Польской академии наук Анджей Рихард.
Правительство Дональда Туска, по словам аналитиков, готовится к потенциально сложному сотрудничеству с новым президентом. В то же время Рихард сомневается, что окружение Качиньского полностью осознает, насколько независимым может оказаться Навроцкий по сравнению с предыдущим президентом Анджеем Дудой.
Справка
Кароль Навроцкий – историк, бывший директор Института национальной памяти Польши. Был поддержан партией "Право и справедливость" как кандидат в президенты Польши.
Напомним
После поражения ПиС на парламентских выборах правительство сформировала коалиция под руководством Дональда Туска. В этих условиях президент Польши может стать как союзником, так и оппонентом для нового правительства, в зависимости от политического курса, который он выберет.
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