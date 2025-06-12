В Польше пересчитают бюллетени на выборах президента 2025 года

Верховный суд Польши разрешил пересчитать избирательные бюллетени на президентских выборах 2025 года в 13-ти избирательных комиссиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsat News.

Детали

Как отмечается в официальном сообщении суда, такое решение было принято в ответ на жалобы, касавшиеся нарушений во время голосования.

Верховный суд допустил осмотр бюллетеней для голосования из нескольких избирательных комиссий - говорится в сообщении суда.

Указывается, что судьи частично удовлетворили жалобы на выборы, признав наличие так называемых аномалий в некоторых избирательных участках. Согласно решению, подсчет будут проводить для определения количества действительных голосов, отданных за каждого из кандидатов во втором туре выборов.

Повторный подсчет будут осуществлять районные суды по поручению Верховного суда.

Напомним

2 июня Национальная избирательная комиссия Польши объявила о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах. Он получил поддержку 51% избирателей, опередив Рафала Тшасковского.

8 июня стало известно, что в Польше могут пересмотреть результаты президентских выборов из-за подозрений в фальсификациях.

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