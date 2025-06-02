В Польше после президентских выборов готовят кадровые ротации в правительстве – Newsweek Polska

После завершения президентских выборов в Польше планируются ротации в правительстве. В частности, будут сменены министры юстиции, здравоохранения и инфраструктуры. Об этом сообщает Newsweek Polska со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

По информации издания, возможность реконструкции правительства рассматривается в контексте низкого рейтинга некоторых министров.

Среди вероятных кандидатов на отставку назван министр юстиции Адам Боднар. Решение по нему могут принять уже вскоре после 9 июня.

Боднар – слабое звено – отметил источник в правящей коалиции Польши.

Увольнение министра юстиции Адама Боднара, пишет издание, может стать "быстрой и болезненной операцией".

Это наша самая большая проблема, – слышим мы от правительства, – нет никаких шансов провести реформу системы правосудия в том виде, над которым работал Боднар. Я очень уважаю Боднара, но теперь может оказаться, что он полетит первым. Проще говоря, нам сейчас нужен кто-то больше – пояснил источник Newsweek Polska.

При этом отмечается, что министр имеет мощную поддержку среди юристов, однако его позиция в правительстве пошатнулась из-за недостатка четкой коммуникации с обществом и ряда непопулярных управленческих решений.

Также среди потенциальных изменений – кадровое обновление в министерствах здравоохранения и инфраструктуры. При этом отмечается, что премьер-министр Польши Дональд Туск не спешит с решениями, а планирует "спокойно и взвешенно" оценить эффективность работы каждого министра.

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Напомним

Национальная избирательная комиссия Польши объявила о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах. Он получил поддержку 51% избирателей, опередив мэра Варшавы Рафала Тшасковского менее чем на процент.