Опрацювали 100% протоколів: Кароль Навроцький став президентом Польщі

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
Ексклюзив
1 червня, 14:33 • 35059 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

1 червня, 13:29 • 103649 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

1 червня, 12:56 • 130312 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 77710 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 164452 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 147875 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 120908 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 107813 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 107121 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 126428 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.4м/с
62%
751мм
Популярнi новини

Президент України попередив про підготовку рф масованого удару та закликав не ігнорувати тривоги

1 червня, 20:13 • 12957 перегляди

Сенатор Грем: Якщо ви хочете, щоб війна закінчилася, змусьте Китай допомогти її припинити

1 червня, 20:25 • 8696 перегляди

Рубіо та Лавров провели телефонну розмову перед переговорами у Стамбулі: подробиці

1 червня, 21:27 • 10434 перегляди

Розмова Рубіо і Лаврова відбулась за запитом рф - Держдепартамент США

23:38 • 14032 перегляди

Харків атакували російські безпілотники, виникла пожежа

01:39 • 15057 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 164452 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 232809 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 248131 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 254586 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 353342 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Василь Малюк

Дональд Трамп

Реджеп Таїп Ердоган

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Дніпропетровська область

Сумська область

Реклама
УНН Lite

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 74571 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 147875 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 101758 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 134072 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 116629 перегляди
Актуальне

Туполєв Ту-22М

Ту-95

The Guardian

Безпілотний літальний апарат

«Калібр» (сімейство ракет)

Опрацювали 100% протоколів: Кароль Навроцький став президентом Польщі

Київ • УНН

 • 2434 перегляди

Національна виборча комісія Польщі оголосила про перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах. Він отримав підтримку 51% виборців, випередивши Рафала Тшасковського.

Опрацювали 100% протоколів: Кароль Навроцький став президентом Польщі

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати голосування з 100% виборчих дільниць. Перемогу на президентських виборах здобув Кароль Навроцький. За нього віддали голоси майже 51 % виборців. Про це інформує УНН з посиланням на RzecpospolitaOnet.pl, Gazeta wyborcza.

Кароль Навроцький із результатом 50,89 відсотка переміг у другому турі президентських виборів. Кандидат, підтриманий PiS, отримав 10 606 628 голосів. Рафал Тшасковський завершив виборчу кампанію з результатом 49,11 відсотка.

- йдеться у дописі Rzecpospolita.

Зазначається, що його опонент – мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,1% голосів виборців.

Нагадаємо

Перший тур президентських виборів у Польщі пройшов 18 травня. Найбільшу підтримку виборців отримали Рафал Тшасковський (31,36%) та Кароль Навроцький (29,54%). Саме ці кандидати вийшли до другого туру.

У неділю, 01 червня у Польщі завершився другий тур президентських виборів. 

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Варшава
Польща
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9