Опрацювали 100% протоколів: Кароль Навроцький став президентом Польщі

Національна виборча комісія Польщі оприлюднила результати голосування з 100% виборчих дільниць. Перемогу на президентських виборах здобув Кароль Навроцький. За нього віддали голоси майже 51 % виборців. Про це інформує УНН з посиланням на Rzecpospolita, Onet.pl, Gazeta wyborcza.

Кароль Навроцький із результатом 50,89 відсотка переміг у другому турі президентських виборів. Кандидат, підтриманий PiS, отримав 10 606 628 голосів. Рафал Тшасковський завершив виборчу кампанію з результатом 49,11 відсотка. - йдеться у дописі Rzecpospolita.

Зазначається, що його опонент – мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,1% голосів виборців.

Нагадаємо

Перший тур президентських виборів у Польщі пройшов 18 травня. Найбільшу підтримку виборців отримали Рафал Тшасковський (31,36%) та Кароль Навроцький (29,54%). Саме ці кандидати вийшли до другого туру.

У неділю, 01 червня у Польщі завершився другий тур президентських виборів.