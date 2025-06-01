Вибори у Польщі: екзит-пол показав мінімальну перевагу Тшасковського
Київ • УНН
За даними екзитполу, Рафал Тшасковський отримав 50,3% голосів у другому турі виборів президента Польщі. Його суперник, Кароль Навроцький, набрав 49,7%.
У Польщі завершився другий тур президентських виборів. За даним екзитполу, Рафал Тшасковський набрав 50,3% голосів, а його суперник Кароль Навроцький - 49,7%. Про це інформує УНН з посиланням на з посиланням на onet.pl.
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Результати екзит-полу оприлюднені о 21:00 за польським часом (22:00 за Києвом), коли закрилися дільниці для голосування.
За цими даними, перше місце на виборах президента може отримати кандидат від влади Рафал Тшасковський – чинний мер Варшави, якого висунула партія прем’єра Дональда Туска "Громадянська платформа". Екзит-пол прогнозує, що він отримає 50.3% голосів.
Його суперник, директор Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький, відповідно, отримав 49.7% голосів.
При цьому похибка опитування становить 2 відсоткових пункти.
Нагадаємо
У неділю, 01 червня 2025 року у Польщі відбувся другий тур президентських виборів, який може суттєво вплинути не лише на внутрішню політику країни, а й на її міжнародну позицію.
Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький від партії "Право і справедливість" виступає проти прискореного вступу України до НАТО. Він підкреслив, що вважає такий підхід "безглуздим".
Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні19.05.25, 11:01 • 357157 переглядiв