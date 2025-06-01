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Выборы в Польше: экзит-пол показал минимальное преимущество Тшасковского

Киев • УНН

 • 160 просмотра

По данным экзитпола, Рафал Тшасковский получил 50,3% голосов во втором туре выборов президента Польши. Его соперник, Кароль Навроцкий, набрал 49,7%.

Выборы в Польше: экзит-пол показал минимальное преимущество Тшасковского

В Польше завершился второй тур президентских выборов. По данным экзитпола, Рафал Тшасковский набрал 50,3% голосов, а его соперник Кароль Навроцкий - 49,7%. Об этом информирует УНН со ссылкой на  со ссылкой на onet.pl.

Детали

Результаты экзит-пола обнародованы в 21:00 по польскому времени (22:00 по Киеву), когда закрылись участки для голосования.

По этим данным, первое место на выборах президента может получить кандидат от власти Рафал Тшасковский – действующий мэр Варшавы, которого выдвинула партия премьера Дональда Туска "Гражданская платформа". Экзит-пол прогнозирует, что он получит 50.3% голосов.

Его соперник, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, соответственно, получил 49.7% голосов.

При этом погрешность опроса составляет 2 процентных пункта.

Напомним

В воскресенье, 01 июня 2025 года в Польше состоялся второй тур президентских выборов, который может существенно повлиять не только на внутреннюю политику страны, но и на ее международную позицию.

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" выступает против ускоренного вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что считает такой подход "бессмысленным".  

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине19.05.25, 11:01 • 357157 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
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Варшава
Дональд Туск
Украина
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