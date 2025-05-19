Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

В Польше после подсчета более 99% голосов в первом туре президентских выборов побеждает представитель провластной "Гражданской платформы" мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набрав 31,2% голосов избирателей. Однако ему в затылок дышит кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий с результатом 29,7%, поэтому будет второй тур.

Что известно о главных фаворитах предвыборной гонки в Польше и чего стоит ожидать от этих выборов Украине выяснял УНН.

Рафал Тшасковский – либеральный лидер в консервативной стране

По информации Politico, 52-летнего мэра Варшавы многие считают образцом городских, космополитических, быстрорастущих частей страны, которые часто называют "Польшей А".

Сын диссидентского джазового композитора, Тшасковский частично получил образование в Австралии и Соединенных Штатах и быстро проявил свои языковые способности, легко овладев английским, испанским, русским и итальянским языками.

После обучения в Колледже Европы в районе Натолин в Варшаве он поступил в Оксфорд, где написал докторскую диссертацию об институциональной реформе Европейского Союза.

Выборы президента Польши: Тшасковский и Навроцкий проходят во второй тур - езкитпол

Тшасковский начал свою политическую карьеру в Брюсселе, работая советником в Европейском парламенте, прежде чем сам был избран депутатом Европарламента.

Он вернулся домой в 2013 году, чтобы занять должность министра и национального законодателя, прежде чем с легкостью занял должность городского головы Варшавы.

Как мэр столицы Польши, он осуществил ряд мер, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе. В частности, были убраны кресты из муниципальных зданий, усилена поддержка ЛГБТ-сообщества и создана первая в стране зона с низким уровнем выбросов.

В 2020 году проиграл на президентских выборах. Теперь у него есть все шансы все же достичь своей цели.

Победа Тшасковского на президентских выборах может привести к существенным сдвигам в стране, ведь в таком случае две главные должности займут представители либеральной "Гражданской платформы" (напоминаем, премьер-министром страны является представитель этой же партии Дональд Туск).

От такой коалиции стоит ожидать смягчения законов страны против абортов и легализации гражданских партнерств для ЛГБТ-сообщества.

Что же касается внешней политики, то стоит ожидать более решительных действий на сближение с Европейским Союзом, особенно на фоне противоречивой политики Соединенных Штатов.

Тшасковский, как бывший государственный секретарь по европейским делам, имеет прекрасные связи в Брюсселе.

Консерватор Кароль Навроцкий

По данным польского издания Wydarjenia, 42-летний Навроцкий является ярким представителем правого крыла и абсолютной противоположностью Тшасковскому в вопросах внутренней политики.

В 2009–2017 годах Навроцкий работал в Институте национальной памяти, а с 2013 по 2017 год возглавлял его Бюро общественного образования в Гданьске.

С 2011 по 2017 год также занимал должность председателя районного совета Седльце в том же Гданьске.

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В 2017 году был назначен директором Музея Второй мировой войны в Гданьске и проработал на этой должности до 2021 года. Затем вернулся в Институт национальной памяти, став его вице-президентом в июне 2021 года. В июле того же года занял должность нового председателя IPN после того, как был избран Сеймом и утвержден Сенатом Польши.

Навроцкий придерживается более традиционных взглядов на внутреннюю политику страны. В случае победы на президентских выборах он продолжит политику своего предшественника Анджея Дуды. В частности это касается сохранения строгих ограничений по абортам.

Также представителям ЛГБТ не стоит ожидать каких-либо изменений в государственной политике в отношении их прав. Кроме того, Навроцкий решительно настроен усилить борьбу с мигрантами.

Что касается внешней политики, то, по информации Wydarjenia, Навроцкий позиционирует себя как тот, кто может вести конструктивный диалог с американским лидером Дональдом Трампом, который уже принимал его в Белом доме. Это может усилить позиции евроскептиков в польской политике.

Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий – чего ожидать Украине

The Economist пишет, что оба кандидата в президенты соглашаются с необходимостью инвестировать в оборону. По состоянию на сегодня Польша пообещала увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что является самым высоким уровнем в НАТО. Кто бы ни одержал победу, этот курс, скорее всего, будет сохранен.

Тшасковский, и Навроцкий решительно поддерживают Украину в ее борьбе против государства-агрессора - россии. В частности, Тшасковский выразил решительную поддержку принятию Украины в НАТО и Евросоюз.

Нет сомнений, что членство Украины в НАТО и Европейском Союзе отвечает интересам Польши, укрепляя нашу безопасность - говорил Тшасковский.

С начала полномасштабного российского вторжения Рафал Тшасковский как мэр Варшавы активно организовывал гуманитарную помощь для украинских городов и поддерживал украинских беженцев.

Впрочем, от Тшасковского есть и тревожные звоночки. Во время предвыборных дебатов в мае 2025 года он сделал скандальное заявление, которое вызвало волну возмущения в Украине, а именно, что наше государство якобы должно было бы получить статус "буферной зоны" между россией и Западом.

Со времени, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной - отметил кандидат в президенты.

Также Тшасковский имеет довольно сдержанную позицию относительно прямого военного участия Польши в войне, отмечая необходимость защиты восточной границы НАТО. При этом он не отверг того, что прежде всего для Польши важна победа Украины.

Я не думаю, что отправка польских войск в Украину является хорошей идеей, и над этим стоит задуматься. Прежде всего, мы должны закончить войну. И я надеюсь, что она закончится таким образом, что будет полезным для Украины – это самое важное отметил политик.

Что касается Навроцкого, то хотя его позиция и считается проукраинской, она также имеет несколько особенностей, которые не в пользу нашего государства. В частности, он неоднократно отмечал важность чествования памяти польских жертв событий на Волыни, что по его мнению является ключевым для польско-украинских отношений. Без окончательной точки в этом вопросе он не видит возможностей для дальнейшей европейской интеграции нашего государства.

Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО – пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы заявил Кароль Навроцкий в эфире Polsat News в январе 2025 года.

Таким образом, Навроцкий высказывается против членства Украины в НАТО и Европейском Союзе, пока наше государство не признает события на Волыни 1943 года якобы геноцидом поляков.

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Это заявление Навроцкого вызвало критическую реакцию со стороны Президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что если Украина не будет в ЕС и НАТО, то Навроцкому придется "с оружием в руках защищать свою страну от россии".

Что касается войны рф против Украины, Навроцкий поддерживает ее завершение мирным соглашением. При этом он подчеркнул, что вопрос территориальных уступок со стороны нашего государства должен решаться с участием европейских партнеров и самой Украины.

Также и Тшасковский, и Навроцкий считают, что необходимо начинать сворачивать некоторые пункты помощи украинским беженцам. Их будут призывать либо активнее интегрироваться в польское общество, либо же возвращаться домой.

Каким будет второй тур

Несмотря на победу в первом туре, позиции Рафала Тшасковского достаточно шатки.

Навроцкого могут поддержать избиратели ультраправого Славомира Менцена, который набрал 14,5 % голосов, и ряд других консервативных общественных кругов. Это, со своей стороны, приведет к тому, что Навроцкому придется маневрировать в своей внешней политике, в том числе и в отношении Украины.

Остается ожидать результатов второго тура выборов. Он назначен на 1 июня.

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