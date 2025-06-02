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Обработали 100% протоколов: Кароль Навроцкий стал президентом Польши

Киев • УНН

 • 1558 просмотра

Национальная избирательная комиссия Польши объявила о победе Кароля Навроцкого на президентских выборах. Он получил поддержку 51% избирателей, опередив Рафала Тшасковского.

Обработали 100% протоколов: Кароль Навроцкий стал президентом Польши

Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты голосования с 100% избирательных участков. Победу на президентских выборах одержал Кароль Навроцкий. За него отдали голоса почти 51% избирателей. Об этом информирует УНН со ссылкой на RzecpospolitaOnet.pl, Gazeta wyborcza.

Кароль Навроцкий с результатом 50,89 процента победил во втором туре президентских выборов. Кандидат, поддержанный PiS, получил 10 606 628 голосов. Рафал Тшасковский завершил избирательную кампанию с результатом 49,11 процента.

- говорится в заметке Rzecpospolita.

Отмечается, что его оппонент – мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,1% голосов избирателей.

Напомним

Первый тур президентских выборов в Польше прошел 18 мая. Наибольшую поддержку избирателей получили Рафал Тшасковский (31,36%) и Кароль Навроцкий (29,54%). Именно эти кандидаты вышли во второй тур.

В воскресенье, 01 июня в Польше завершился второй тур президентских выборов. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
Варшава
Польша
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