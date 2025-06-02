У Польщі після президентських виборів готують кадрові ротації в уряді - Newsweek Polska
Київ • УНН
В уряді Польщі очікуються ротації після виборів президента, зокрема, будуть змінені міністри юстиції, охорони здоров'я та інфраструктури. Адам Боднар може позбутися посади найближчим часом.
Після завершення президентських виборів у Польщі плануються ротації в Уряді. Зокрема, буде змінено міністрів юстиції, охорони здоров'я та інфраструктури. Про це повідомляє Newsweek Polska з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
За інформацією видання, можливість реконструкції уряду розглядається в контексті низького рейтингу деяких міністрів.
Серед імовірних кандидатів на відставку названо міністра юстиції Адама Боднара. Рішення щодо нього можуть ухвалити вже невдовзі після 9 червня.
Боднар – слабка ланка
Звільнення міністра юстиції Адама Боднара, пише видання, може стати "швидкою та болісною операцією".
Це наша найбільша проблема, – чуємо ми від уряду, – немає жодних шансів провести реформу системи правосуддя в тому вигляді, над яким працював Боднар. Я дуже поважаю Боднара, але тепер може виявитися, що він полетить першим. Простіше кажучи, нам зараз потрібен хтось більший
При цьому наголошується, що міністр має потужну підтримку серед юристів, проте його позиція в уряді похитнулася через нестачу чіткої комунікації з суспільством і низку непопулярних управлінських рішень.
Також серед потенційних змін – кадрове оновлення у міністерствах охорони здоров’я та інфраструктури. При цьому наголошується, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не поспішає з рішеннями, а планує "спокійно і виважено" оцінити ефективність роботи кожного міністра.
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