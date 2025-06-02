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У Польщі після президентських виборів готують кадрові ротації в уряді - Newsweek Polska

Київ • УНН

 • 562 перегляди

В уряді Польщі очікуються ротації після виборів президента, зокрема, будуть змінені міністри юстиції, охорони здоров'я та інфраструктури. Адам Боднар може позбутися посади найближчим часом.

У Польщі після президентських виборів готують кадрові ротації в уряді - Newsweek Polska

Після завершення президентських виборів у Польщі плануються ротації в Уряді. Зокрема, буде змінено міністрів юстиції, охорони здоров'я та інфраструктури. Про це повідомляє Newsweek Polska з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, можливість реконструкції уряду розглядається в контексті низького рейтингу деяких міністрів.

Серед імовірних кандидатів на відставку названо міністра юстиції Адама Боднара. Рішення щодо нього можуть ухвалити вже невдовзі після 9 червня.

Боднар – слабка ланка

– зазначило джерело у правлячій коаліції Польщі.

Звільнення міністра юстиції Адама Боднара, пише видання, може стати "швидкою та болісною операцією".

Це наша найбільша проблема, – чуємо ми від уряду, – немає жодних шансів провести реформу системи правосуддя в тому вигляді, над яким працював Боднар. Я дуже поважаю Боднара, але тепер може виявитися, що він полетить першим. Простіше кажучи, нам зараз потрібен хтось більший 

– пояснило джерело Newsweek Polska.

При цьому наголошується, що міністр має потужну підтримку серед юристів, проте його позиція в уряді похитнулася через нестачу чіткої комунікації з суспільством і низку непопулярних управлінських рішень.

Також серед потенційних змін – кадрове оновлення у міністерствах охорони здоров’я та інфраструктури. При цьому наголошується, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не поспішає з рішеннями, а планує "спокійно і виважено" оцінити ефективність роботи кожного міністра.

Польський міністр: Угорщина не зможе повернутися до норм ЄС при Орбані18.12.24, 17:46 • 19303 перегляди

Нагадаємо

Національна виборча комісія Польщі оголосила про перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах. Він отримав підтримку 51% виборців, випередивши мера Варшави Рафала Тшасковського менше ніж на відсоток.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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