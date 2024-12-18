Польский министр: Венгрия не сможет вернуться к нормам ЕС при Орбане

Венгрия настолько отошла от соблюдения законов ЕС и подорвала основы гражданского общества, что вряд ли сможет изменить курс, пока у власти находится премьер-министр Виктор Орбан.

Об этом заявил министр юстиции Польши Адам Боднар в интервью изданию POLITICO, передает УНН.

Детали

По его мнению, пример Польши, чье предыдущее правое руководство годами конфликтовало с ЕС и было устранено в 2023 году, свидетельствует о том, что нелиберальные правительства не меняют своей политики даже под сильным давлением со стороны Брюсселя.

«При нынешнем руководстве это будет трудно», - сказал Боднар о перспективах Венгрии вернуться к соблюдению норм ЕС.

По его словам, пример Польши показывает, что без смены руководства крайне сложно восстановить верховенство права и вернуть демократические ценности.

Это заявление прозвучало после того, как новый комиссар ЕС по вопросам верховенства права Майкл Макграт на прошлой неделе сказал, что «никогда не поздно» для Венгрии вернуться к нормальным отношениям с ЕС.

Между тем Будапешт оказался на грани потери одного миллиарда евро, замороженных из-за нарушения принципов верховенства права. Однако, по словам Боднара, даже если лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр победит Орбана на выборах 2026 года, как показывают опросы, разрушительное влияние 16-летнего правления партии «Фидес» на гражданское общество будет настолько глубоким, что для его восстановления понадобятся титанические усилия.

Учитывая глубину институциональных изменений и более слабое гражданское общество, чем в Польше, Европейская комиссия будет иметь серьезный вызов, чтобы вернуть Венгрию в орбиту ЕС - отметил Боднар.

Боднар, занимавший должность польского омбудсмена с 2015 по 2021 год, был известен как критик предыдущего националистического правительства Польши во главе с партией «Право и справедливость».

В 2023 году он стал министром юстиции в правительстве Дональда Туска. Его заявления прозвучали накануне того, как Варшава готовится возглавить Совет ЕС в январе, сменив Венгрию.

В программе польского председательства акцент будет сделан на обороне.

Напомним,

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