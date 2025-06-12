У Польщі перерахують бюлетені на виборах президента 2025 року
Київ • УНН
Верховний суд Польщі дозволив перерахунок бюлетенів у 13 виборчих комісіях через скарги на порушення. Рішення стосується визначення кількості голосів за кожного кандидата у другому турі.
Верховний суд Польщі дозволив перерахувати виборчі бюлетені на президентських виборах 2025 року у 13-х виборчих комісіях. Про це повідомляє УНН із посиланням на Polsat News.
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Як зазначається в офіційному повідомленні суду, таке рішення ухвалили у відповідь на скарги, що стосувалися порушень під час голосування.
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Вказується, що судді частково задовольнили скарги щодо виборів, визнавши наявність так званих аномалій у деяких виборчих дільницях. Згідно з рішенням, підрахунок проводитимуть для визначення кількості дійсних голосів, відданих за кожного з кандидатів у другому турі виборів.
Повторний підрахунок здійснюватимуть районні суди за дорученням Верховного суду.
Нагадаємо
2 червня Національна виборча комісія Польщі оголосила про перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах. Він отримав підтримку 51% виборців, випередивши Рафала Тшасковського.
8 червня стало відомо, що у Польщі можуть переглянути результати президентських виборів через підозри у фальсифікаціях.
У Польщі після президентських виборів готують кадрові ротації в уряді - Newsweek Polska02.06.25, 14:11 • 4408 переглядiв