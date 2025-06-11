Сейм Польщі висловив вотум довіри уряду Дональда Туска
Київ • УНН
Сейм Польщі висловив довіру Раді міністрів. 243 депутати проголосували "за", 210 – проти.
Сейм Польщі висловив вотум довіри до уряду Дональда Туска, передає УНН.
Сейм висловив довіру Раді міністрів
За даними польських ЗМІ, 243 польських депутати проголосували "за", 210 – проти, і ніхто не утримався.
Додамо
Напередодні голосування Туск заявив палаті, що вони не можуть "закривати очі" на реальність того, що його уряд стикається з "більшими викликами" завдяки обранню Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість" (PiS).
У Польщі президент може накласти вето на законодавство, і очікується, що Навроцький, соціально консервативний прихильник президента Трампа, який виступає проти федеральної Європи та вступу України до НАТО та ЄС, продовжуватиме використовувати свою владу, як це робив консервативний чинний президент Анджей Дуда протягом перших 18 місяців перебування Туска на посаді.
Коаліції Туска бракує достатньо великої парламентської більшості, щоб подолати президентське вето. З цим нічого не можна вдіяти, але повторне підтвердження довіри парламентом знову ставить уряд Туска в лідери, принаймні поки що.
Він також оголосив, що перестановка в кабінеті міністрів відбудеться в липні.
Нагадаємо
У Польщі назріває жорстка конфронтація між призначеним правоконсервативним президентом Каролем Навроцьким і проєвропейським главою уряду Дональдом Туском.
"Прем'єр-міністр Туск повинен бути готовим зіткнутися з сильним опором з боку президентського палацу", - заявив президент Навроцький.