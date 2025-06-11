Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Дональда Туска, передает УНН.

Сейм выразил доверие Совету министров - говорится в сообщении Офиса премьера Польши.

По данным польских СМИ, 243 польских депутата проголосовали "за", 210 – против, и никто не воздержался.

Добавим

В преддверии голосования Туск заявил палате, что они не могут "закрывать глаза" на реальность того, что его правительство сталкивается с "большими вызовами" благодаря избранию Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS).

В Польше президент может наложить вето на законодательство, и ожидается, что Навроцкий, социально консервативный сторонник президента Трампа, который выступает против федеральной Европы и вступления Украины в НАТО и ЕС, будет продолжать использовать свою власть, как это делал консервативный действующий президент Анджей Дуда в течение первых 18 месяцев пребывания Туска на посту.

Коалиции Туска не хватает достаточно большого парламентского большинства, чтобы преодолеть президентское вето. С этим ничего нельзя поделать, но повторное подтверждение доверия парламентом снова ставит правительство Туска в лидеры, по крайней мере пока что.

Он также объявил, что перестановка в кабинете министров состоится в июле.

Напомним

В Польше назревает жесткая конфронтация между назначенным правоконсервативным президентом Каролем Навроцким и проевропейским главой правительства Дональдом Туском.

"Премьер-министр Туск должен быть готов столкнуться с сильным сопротивлением со стороны президентского дворца", - заявил президент Навроцкий.