Прем'єр Польщі Туск готується до вотуму довіри

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до вотуму довіри своєму проєвропейському уряду після того, як його політичний табір програв нещодавні президентські вибори. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Голосування в середу має бути формальністю, оскільки коаліція Туска має 12 місць у нижній палаті, Сеймі, і для перемоги потрібна лише проста більшість у присутності половини з 460 парламентарів.

Напередодні голосування Туск заявив палаті, що вони не можуть "закривати очі" на реальність того, що його уряд стикається з "більшими викликами" завдяки обранню Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість" (PiS).

У Польщі президент може накласти вето на законодавство, і очікується, що Навроцький, соціально консервативний прихильник президента Трампа, який виступає проти федеральної Європи та вступу України до НАТО та ЄС, продовжуватиме використовувати свою владу, як це робив консервативний чинний президент Анджей Дуда протягом перших 18 місяців перебування Туска на посаді.

Коаліції Туска бракує достатньо великої парламентської більшості, щоб подолати президентське вето. З цим нічого не можна вдіяти, але повторне підтвердження довіри парламентом знову ставить уряд Туска в лідери, принаймні поки що.

Він також оголосив, що перестановка в кабінеті міністрів відбудеться в липні.

Я прошу вас про вотум довіри, тому що я переконаний, вірю та впевнений, що ми маємо мандат керувати, брати на себе повну відповідальність за те, що відбувається в Польщі. Нас чекають два з половиною роки повної мобілізації та повної відповідальності у складних умовах