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Премьер Польши Туск готовится к вотуму доверия

Киев • УНН

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Польский премьер Туск инициировал вотум доверия после проигрыша на выборах. Это происходит на фоне возможной конфронтации с новоизбранным президентом Навроцким, который может блокировать инициативы правительства.

Премьер Польши Туск готовится к вотуму доверия

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал к вотуму доверия своему проевропейскому правительству после того, как его политический лагерь проиграл недавние президентские выборы. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Голосование в среду должно быть формальностью, поскольку коалиция Туска имеет 12 мест в нижней палате, Сейме, и для победы требуется лишь простое большинство в присутствии половины из 460 парламентариев.

В преддверии голосования Туск заявил палате, что они не могут "закрывать глаза" на реальность того, что его правительство сталкивается с "большими вызовами" благодаря избранию Кароля Навроцкого, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS).

В Польше президент может наложить вето на законодательство, и ожидается, что Навроцкий, социально консервативный сторонник президента Трампа, выступающий против федеральной Европы и вступления Украины в НАТО и ЕС, будет продолжать использовать свою власть, как это делал консервативный действующий президент Анджей Дуда в течение первых 18 месяцев пребывания Туска на посту.

Коалиции Туска не хватает достаточно большого парламентского большинства, чтобы преодолеть президентское вето. С этим ничего нельзя поделать, но повторное подтверждение доверия парламентом снова ставит правительство Туска в лидеры, по крайней мере пока что.

Он также объявил, что перестановка в кабинете министров произойдет в июле.

Я прошу вас о вотуме доверия, потому что я убежден, верю и уверен, что у нас есть мандат управлять, брать на себя полную ответственность за то, что происходит в Польше. Нас ждут два с половиной года полной мобилизации и полной ответственности в сложных условиях

-  сказал Туск.

Дополнение

В Польше назревает жесткая конфронтация между назначенным правоконсервативным президентом Каролем Навроцким и проевропейским главой правительства Дональдом Туском.

"Премьер-министр Туск должен быть готов столкнуться с сильным сопротивлением со стороны президентского дворца", - заявил президент Навроцкий.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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